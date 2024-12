video suggerito

Mariasole Pollio a Prima Festival 2025, le lacrime e il sogno premonitore della nonna che si realizza La nonna di Mariasole Pollio aveva fatto un sogno: la nipote sul palco del Festival di Sanremo. La ventunenne le aveva fatto una promessa: “Io andrò a Sanremo, te lo giuro”. La ventunenne condurrà Prima Festival 2025. Il sogno si è realizzato e la promessa è stata mantenuta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Mariasole Pollio condurrà Prima Festival 2025 con Bianca Guaccero e Gabriele Corsi. La ventunenne ha commentato sui social l'annuncio di Carlo Conti: una foto che la ritrae in lacrime e poi alcuni messaggi che la nonna le ha inviato in passato, nei quali le raccontava di avere fatto un sogno in cui era sul palco del Festival di Sanremo. In qualche modo, il sogno è diventato realtà.

Il sogno premonitore della nonna e la promessa di Maria Sole Pollio

Mariasole Pollio ha pubblicato su Instagram una serie di scatti. Nel primo è distesa sul pavimento in lacrime. Poi ha condiviso con gli utenti che la seguono una serie di screenshot di messaggi che si è scambiata con sua nonna. Nel 2020 la nonna le raccontava un sogno: "Sai stanotte ti ho sognato, scendevi da una scala. Avevi un vestito lungo bellissimo, color verde con delle piume poi sei salita sul palco di Sanremo. ‘Magari' dirai tu. Io ci credo, speriamo che si avveri". Dal canto suo, nel 2021, Maria Sole Pollio faceva una promessa alla nonna: "Nonna mi commuovi, io andrò a Sanremo te lo giuro".

Maria Sole Pollio condurrà Prima Festival 2025 con Bianca Guaccero e Gabriele Corsi

In queste ore, l'annuncio di Carlo Conti non ha lasciato spazio a dubbi. Maria Sole Pollio affiancherà Bianca Guaccero e Gabriele Corsi alla conduzione del Prima Festival 2025. La ventunenne ha potuto finalmente realizzare il sogno che condivideva con sua nonna: "Nonna sono la conduttrice del Prima Festival di Sanremo. Ci vediamo a febbraio". Nonostante la giovane età, Pollio ha già preso parte ad alcune trasmissioni televisive perlopiù musicali come Battiti Live, Summer Festival e Love Mi. In qualità di attrice, invece, ha recitato nella serie Don Matteo nel ruolo di Sofia Gagliardi ma anche nel film di Leonardo Pieraccioni Se son rose con il ruolo di Yolanda.