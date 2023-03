Mara Maionchi affiancherà Gabriele Corsi al commento dell’ESC 2023: “Liverpool mi apre il cuore” Ci sarà Mara Maionchi al fianco di Gabriele Corsi al commento dell’Eurovision Song Contest 2023: l’annuncio è arrivato nel corso di Stasera C’è Cattelan. “Lavorerò però per non fare una brutta figura, già ho un problema enorme con l’inglese. Andare a Liverpool mi apre il cuore”.

A cura di Gaia Martino

Mara Maionchi affiancherà Gabriele Corsi nella nuova edizione dell'Eurovision Song Contest, in programma dal 9 al 13 maggio 2023 a Liverpool. L'annuncio è arrivato ieri sera nel corso di Stasera C'è Cattelan: Gabriele Corsi, tra gli ospiti, e Alessandro Cattelan si sono collegati con la produttrice discografica nonché noto personaggio televisivo. Dopo un breve quiz, lo speaker radiofonico e conduttore televisivo ha comunicato la donna che lo accompagnerà nel Regno Unito per l'evento musicale più seguito al mondo. "Per me è il terzo anno. L’anno scorso è stato un appuntamento bello, intenso. E’ molto divertente, assisti ad uno spettacolo davvero pazzesco", le parole di Corsi.

Il commento di Mara Maionchi pronta per l'Eurovision Song Contest 2023

Mara Maionchi si è collegata con Stasera c'è Cattelan nella puntata di ieri sera per salutare il conduttore e il suo collega, Gabriele Corsi, che affiancherà al commento dell'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest. "Sono a Catanzaro per fare Italia's Got Talent altrimenti sarei stata in studio con voi. Se mi preparerò l'Eurovision Song Contest? Non lo so, non conosco gli artisti, le canzoni, non so niente. Lavorerò però per non fare brutta figura, già ho un problema enorme con l'inglese. Però andare a Liverpool…mi si apre il cuore, Liverpool è la patria dei Beatles, una luce nella notte" sono state le parole della produttrice discografica e noto volto televisivo. Prenderà il posto di Cristiano Malgioglio, ora impegnato come giudice ad Amici di Maria de Filippi.

Le date dell'Eurovision Song Contest 2023 e dove vedere l'evento in tv

L'Eurovision Song Contest 2023 si articolerà in due semifinali e una finale che si terranno rispettivamente il 9, l'11 e il 13 maggio dalle ore 21:00 alla Liverpool Arena, nel Regno Unito. La BBC quest'anno ospiterà la 67esima edizione del concorso per conto del servizio pubblico ucraino, impossibilitato ad ospitare la cerimonia – nonostante la vittoria dei Kalush Orchestra nella scorsa edizione – a causa dell'invasione russa. Le due semifinali potranno essere seguite dagli italiani, dal piccolo schermo, su Rai Due, la finalissima invece sarà trasmessa in diretta su Rai Uno e in streaming su Rai Play.