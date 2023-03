Dove guardare l’Eurovision Song Contest 2023 in tv Dove guardare le tre prime serate dell’Eurovision Song Contest 2023 in scena a Liverpool in diretta televisiva: l’evento sarà condotto da Hannah Waddingham e le cantanti Alisha Dixon e Jula Sanina.

A cura di Gaia Martino

Ph Credits: EBU / Sarah Louise Bennett

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Eurovision Song Contest 2023 si sposta nel Regno Unito dopo il successo dell'edizione di Torino 2022 organizzata da Rai, grazie alla precedente vittoria dei Maneskin, che ha visto sul podio l'Ucraina con i Kalush Orchestra e la canzone Stefania. La BBC quest'anno ospiterà la 67esima edizione del concorso per conto del servizio pubblico ucraino, impossibilitato quest'anno ad ospitare la cerimonia vista la guerra. L'ESC 2023 vedrà in gara i rappresentanti di 37 paesi con le loro canzoni: le 20 canzoni qualificate dalle due semifinali raggiungeranno in finale le 6 dei paesi "big" – Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito – qualificate di diritto, poi l'Ucraina in carica. Ecco dove seguire l'evento in tv il prossimo 9, 11 e 13 maggio 2023.

Le tre serate dell'Eurovision Song Contest in onda sui canali Rai

Le due semifinali dell'Eurovision Song Contest 2023 sono in programma per il 9 e l'11 maggio e andranno in onda in prima serata su Rai Due. La finalissima del 13 maggio 2023 invece sarà trasmessa su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play. Il commento in simulcast delle tre serata andrà in diretta su Rai Radio 2.

Presenteranno lo spettacolo internazionale i conduttori radio e tv britannici più noti: l’attrice Hannah Waddingham e le cantanti Alisha Dixon, inglese, e Jula Sanina,ucraina.

Leggi anche Eurovision Song Contest 2023, la composizione del cartellone e delle sfide

Marco Mengoni rappresenterà l'Italia dopo la vittoria di Sanremo 2023

L’Italia sarà rappresentata da Marco Mengoni dopo la vittoria alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Due vite. "Non vedo l’ora di essere a Liverpool e sono orgoglioso di rappresentare il mio paese, intraprendo questa nuova avventura con lo stesso spirito con cui ho deciso di affrontare Sanremo: mi voglio divertire, voglio portare su quel palco tutto me stesso", le parole dell'artista pronto a partecipare alla manifestazione per la seconda volta: dieci anni fa partecipò con L'Essenziale. Oltre lui, altri due paesi affideranno la propria bandiera ad artisti italiani: i vincitori di Una voce per San Marino, i Piqued Jacks, che rappresenteranno la Repubblica di San Marino, e Alessandra Mele, savonese che rappresenterà la Norvegia, paese nel quale si è trasferita dopo gli studi.

Marco Mengoni a Sanremo 2023

I favoriti per la vittoria all'ESC 2023

Loreen rappresenterà la Svezia con il brano Tattoo: ha accesso l'entusiasmo degli appassionati e dei critici e si sarebbe aggiudicata il titolo di super favorita. Dietro gli scandinavi nel tabellone degli scommettitori ci sarebbe l'Ucraina, la Norvegia e la Finlandia: quest'ultima sarà rappresentata da Kaarija che canterà un techno rap dal titolo Cha cha cha. Buon piazzamento anche per il Regno Unito, la Francia con La Zarra e la Spagna con Blanca Paloma.