Luca Canonici: “Italia Amore mio scritta da Emanuele Filiberto”, Pupo risponde: “Il merito fu mio”

Si ritorna a parlare di Italia, amore mio, trascurabile brano che partecipò al Festival di Sanremo 2010 e che rischiò addirittura di vincere. Il famigerato trio che cantò quella canzone era composto da Emanuele Filiberto, Pupo e Luca Canonici. Proprio quest'ultimo è stato intervistato da Massimo Falcioni per TvBlog: "A me risulta che Pupo scrisse la musica. Riguardo al testo, se non ricordo male, questo fu frutto di una riflessione di Emanuele. Durante un viaggio aveva espresso un sentimento simile a quello riportato nella canzone e ad Enzo venne in mente di musicarla. Io la storia la so così". Parole che hanno causato la reazione piccata di Pupo a Dagospia: "Ci tengo a ribadire che l'intera responsabilità (dal mio punto di vista il merito) dell'Operazione Sanremo 2010, è totalmente mia".

Che cosa ha detto Luca Canonici

Luca Canonici risponde alle domande di Falcioni rispetto agli attacchi e alle critiche che arrivarono all'indirizzo di quell'operazione, che fu addirittura boicottata dalla maggioranza delle radio che decisero di non trasmettere la canzone.

Penso che quel brano si reggesse sul ritornello e il ritornello lo cantavo io. Se domandate a qualcuno cosa ricorda di ‘Italia amore mio’, la risposta sarà sicuramente il ritornello. Del resto mi interrogai poco, non era il mio principale interesse, così come Sanremo non rappresentava il mio punto di arrivo. Ho fatto tante cose nella mia vita e continuerò a farle senza l’affanno di arrivare per forza primo. Ho sempre preso certi impegni col dovuto distacco e sono uno che tiene i piedi ben saldi a terra. Non ho amarezze, quando sono stato al Festival ho preso tutto quello che è arrivato con assoluto piacere. Mi sono divertito. […] Da quello che so, per tutta la prima parte della serata finale fummo in testa, poi la situazione mutò dopo le 23. Altro non so dirti, successe tutto a mia insaputa. A mio avviso, tutto quello che accadde in quella settimana ebbe una sua funzione. Non solo gli applausi, ma anche i fischi furono decisivi. Le innumerevoli discussioni ci aiutarono, si parlava di noi e questo contribuì a mantenere alta l’attenzione.

La replica di Pupo

"Ho letto l'intervista a Luca Canonici e ci tengo a ribadire che l'intera responsabilità (dal mio punto di vista il merito) dell'Operazione Sanremo 2010, è totalmente mia". Con queste parole, rilasciate a Dagospia, Pupo ha replicato a Canonici: "Ho scritto io la canzone. Testo e musica. Poi, per dare un po' di "credibilità" ad Emanuele, lo costrinsi a firmare parzialmente il testo per la quota minima che la SIAE prevede e cioè: 2/24mi". E ancora:

Lo dico per l'ultima volta e poi tacerò per sempre. Noi avevamo stravinto il Festival e io, che all'epoca avevo un contratto di esclusiva da conduttore con la RAI, per non entrare in conflitto con quest'ultima, mettendo così a rischio l'accordo che c'era, accettai il compromesso di arrivare secondo. Le modalità con le quali questo avvenne, non le ho mai sapute. Fine.

Discorso chiuso?