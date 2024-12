video suggerito

Lo sfogo di Grelmos esclusa da Sanremo Giovani: “Non sono raccomandata, anche cantare con l’autotune è difficile” La cantante e tiktoker non nasconde l’amarezza dopo l’eliminazione da Sanremo Giovani e attacca gli haters: “Sono una persona umana anche io. Ho delle emozioni anche io. C’è stata cattiveria gratuita tutti i giorni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

62 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Grelmos non le manda certo a dire. La ormai ex concorrente di Sanremo Giovani, dopo l'eliminazione di martedì scorso, ha risposto alle critiche in un lungo sfogo su TikTok. Accusata di essere raccomandata, perché impegnata in una presunta relazione con José Sebastiani, figlio di Amadeus, oltre a essere considerata "una potenza social" forte del suo bacino da oltre 2 milioni di follower, alla fine Grelmos è stata eliminata ed ha affidato ai social il suo sfogo: "C’era troppa gente che diceva che ero lì perché ero raccomandata. Ero lì perché me lo meritavo e basta”.

Le parole di Grelmos

Al centro della polemica, non solo il suo stile musicale, ma anche il ricorso all’autotune, tecnologia spesso bersaglio di puristi e critici. “Che fastidio vi dà, che tutti i giorni ascoltate canzoni con l’autotune? Non è facile usare l’autotune, la voce va modulata. Non è che diventi Rihanna o Celine Dion con l’autotune": Lo sfogo si fa personale: “Perché ce l’avevate con me, raga? Qualsiasi concorrente che sbagliava, invece, dicevate poverino. Sono una persona umana anche io. Ho delle emozioni anche io”

Ovvio che sarei voluta arrivare in finale e andare a Sanremo ma c'era troppa gente che diceva che ero lì perché ero raccomandata. Ero lì perché me lo meritavo e basta. Che fastidio vi dà, che tutti i giorni ascoltate canzoni con l'autotune. Non è facile usare l'autotune, la voce va modulata. Non è che diventi Rihanna o Celine Dion con l'autotune. Perché ce l'avevate con me, raga? Qualsiasi concorrente che sbagliava, invece, dicevate poverino.

"Non ho puntato una pistola contro Carlo conti per esserci"

Grelmos non nasconde la sofferenza vissuta a causa degli attacchi ricevuti: “C’è stata cattiveria gratuita tutti i giorni. Cosa vi ha dato fastidio della mia esistenza?”. Con tono deciso, chiude rivolgendosi direttamente ai detrattori:

Sono una persona umana anche io. Ho delle emozioni anche io. C'è stata cattiveria gratuita tutti i giorni. Cosa vi ha dato di fastidio della mia esistenza? Non è che sono andata con la pistola da Carlo Conti a dire: "Devo stare a Sanremo Giovani". Evidentemente, meritavo di essere lì. Fatevi curare perché siete stati molto cattivi nei miei confronti.