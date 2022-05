La Kalush Orchestra riceve una coppa di cristallo dopo aver venduto il trofeo dell’Eurovision Dopo aver venduto il premio conquistato all’Eurovision Song Contest 2022, il cui ricavato è stato destinato all’esercito ucraino, la band Kalush Orchestra ha ricevuto una nuova coppa di cristallo.

A cura di Gaia Martino

La vittoria dei Kalush Orchestra all'Eurovision ha rappresentato un segnale molto importante per l'Ucraina: il gruppo dopo aver messo all'asta l'iconico cappello rosa indossato dal cantante Oleh Psjuk, ha venduto il trofeo conquistato sul palco del Pala Alpitour di Torino. Ha venduto il premio per circa 838 mila euro e ha devoluto l'intera cifra ad un'associazione, affinché vengano acquistati droni e una stazione di controllo a terra per sostenere l'esercito ucraino impegnato nella guerra contro la Russia. Anche la Sony ha deciso di devolvere tutti i proventi netti della canzone Stefania a un'associazione umanitaria scelta dalla band che ora riceverà un nuovo premio.

Un nuovo premio per la Kalush Orchestra

La band ucraina i Kalush Orchestra, vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2022, riceverà una coppa di cristallo in sostituzione del premio ricevuto sul palco del Pala Alpitour, venduto per donare i fondi alle forze armate del proprio paese. Oltre alla vendita del premio dell'Eurovision, la Kalush Orchestra aveva messo all'asta anche il cappellino rosa indossato dal cantante. Ha così raccolto oltre 1,1 milioni di euro, tutti destinati al proprio paese ora in difficoltà per l'invasione dei russi.

Il concerto di beneficenza a Berlino

L'annuncio della vendita è stato reso pubblico dal cantante Oleh Psjuk insieme al resto del gruppo durante il concerto di beneficenza organizzato a Berlino al quale hanno partecipato altre star della musica ucraina. Nel corso dello spettacolo sono stati trasmessi molti videomessaggi in sostegno del popolo colpito dalla guerra. "La guerra nel centro dell'Europa. La gente di certo non dovrebbe abituarsi e non dovrebbe diventare un evento quotidiano. Ecco perché penso che dovrebbe essere sempre in prima pagina, finché non arriverà la pace" sono state le parole del frontman della Kalush Orchestra riportate da Rai News.