La gaffe di Carlo Conti dopo Sanremo 2025, gli chiedono di cantare il ritornello della canzone di Olly ma fa scena muta

Il Festival di Sanremo 2025 è finito. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Olly con la canzone Balorda nostalgia. A bocce ferme, Carlo Conti ha tenuto fede a una promessa fatta alla trasmissione Le iene e ha rilasciato a Stefano Corti la prima intervista post sanremese. Il servizio è andato in onda nella puntata di domenica 16 febbraio. La chiacchierata si è conclusa con una gaffe, il conduttore non ricordava neanche il ritornello della canzone che ha vinto Sanremo.

In chiusura dell’intervista rilasciata alla trasmissione Le Iene, Stefano Corti ha chiesto a Carlo Conti: “Per finire cantaci il ritornello della canzone che ha vinto”. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 ha fatto scena muta. Poi ha chiesto un suggerimento. D’altronde Conti non ha fatto mistero che la canzone che gli è rimasta più impressa è stata quella di Lucio Corsi, Volevo essere un duro. Tra i suoi preferiti poi, c’è Francesco Gabbani con la canzone Viva la vita.

Nel corso dell'intervista rilasciata a Le Iene, Carlo Conti ha svelato il messaggio ricevuto da parte di Amadeus mentre Sanremo 2025 era in corso. L'ex conduttore del Festival si è complimentato con lui:

Carlo, Carlo, sta andando alla grandissima! Ti faccio i miei sinceri complimenti per i tuoi ascolti. Questo Festival ha un grandissimo successo. Mi spiace che insomma qualcuno faccia un confronto quotidiano dei tuoi ascolti con i miei. Tra noi non c'è uno che vince o che perde, ma ha vinto il Festival di Sanremo. Abbiamo vinto entrambi. lo con i miei Festival e tu con i tuoi. Ho fatto il Direttore Artistico per 5 anni, sono stati meravigliosi. Goditi questo momento. Con stima e con amicizia.