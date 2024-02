La classifica delle canzoni di Sanremo 2024 più ascoltate su YouTube, al primo posto Geolier Sul podio della top five delle canzoni del Festival di Sanremo 2024 più ascoltate su YouTube i brani di Geolier, Annalisa e Irama. La classifica dopo la seconda serata della kermesse canora condotta da Amadeus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La classifica dei video musicali più visti su YouTube è stata sommersa dalle canzoni del Festival di Sanremo 2024. Dopo la seconda serata della kermesse canora condotta da Amadeus, si è delineata la top five. Al primo posto, c'è Geolier. Il suo brano I p' me, tu p' te è il più ascoltato su YouTube. Al secondo posto Annalisa con Sinceramente. Sul podio anche Irama con la canzone Tu no. Chiara Santoro, responsabile delle partnership musicali YouTube in EMEA, ha commentato:

È incredibile vedere che, a distanza di poco più di un giorno dalla release dei video di Sanremo (sia official music videos che live performance), già 6 di essi hanno superato la soglia simbolica del milione di views (considerando entrambe le categorie). I dati tra music video e performance live denotano anche una peculiarità nell’approccio da parte degli utenti di YouTube e dei fan degli artisti: in alcuni casi i fan vanno direttamente al music video, in altri il carisma e il valore della performance live influiscono sul successo del video di questo tipo. C’è un’artista però per cui entrambi i video hanno superato 1M di views in questo momento: Annalisa.

Vediamo le prime cinque posizioni della YouTube Music Charts e la top five del canale YouTube Rai. Qui la classifica di Spotify.

Le cinque canzoni di Sanremo 2024 più ascoltate su YouTube

Geolier – I p' me, tu p' te con 1.300.000 views;

Annalisa – Sinceramente con 1.200.000 views;

Irama – Tu no con 1.ooo.ooo views;

Angelina Mango – La noia con 885.000 views;

Mahmood – Tuta Gold con 805.000 views.

La classifica delle canzoni del Festival più ascoltate sul canale della Rai

Ecco, invece, le cinque performance più viste sul canale YouTube della Rai:

La noia, canzone di Angelina Mango – 1.800.000 views;

Pazza, canzone di Loredana Berté – 1.000.000 views;

Sinceramente, canzone di Annalisa – 1.000.000 views;

Capolavoro, canzone de Il volo – 700.000 views;

Tu no, canzone di Irama – 700.000 views.