La canzone di Simone Cristicchi fu scartata da Amadeus: “Nel suo Sanremo sarei stato a disagio”

Simone Cristicchi è uno dei cantanti più interessanti di questa edizione del Festival di Sanremo. Il brano "Quando sarai piccola" è stabilmente in Top 5, dopo la prima e la seconda serata, ed è quindi legittimamente tra i candidati alla vittoria finale (come ha dichiarato anche a Fanpage.it). Eppure, la canzone era già pronta da cinque anni ed era anche stata presentata Amadeus che però non l'ha scelta. L'artista ne ha parlato con il Corriere della Sera: "Nessuna rabbia, sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri".

Che cosa ha detto Simone Cristicchi su Amadeus

Simone Cristicchi ha raccontato la storia del brano ed ha ammesso di aver scritto il brano cinque anni prima: "L’ho scritto 5 anni fa e racconta il mio vissuto. È cambiato nel tempo. Nella prima stesura non c’era il passaggio sulla rabbia che c’è nello special perché nella mia esperienza personale quel momento è arrivata dopo e ho voluto dare risalto anche alla mia parte ferita". La canzone era stata proposta ad Amadeus, che però l'aveva scartata:

L’avevo proposta anche ad Amadeus. Arrabbiato con lui? Nessuna rabbia, sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri. Anzi, ringrazio Amadeus per non averla scelta: nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo.

Come è nata la canzone di Simone Cristicchi

Simone Cristicchi ha cominciato a scrivere la canzone quando la situazione clinica di sua madre ha cominciato a peggiorare. In cinque anni, Cristicchi l'ha vista stabilizzarsi ed è il motivo per cui oggi la riscriverebbe uguale: "Il testo è stato cesellato nel tempo. Con questa canzone però volevo raccontare più che le connotazioni medico patologiche dell’Alzheimer, il ciclo di vita di un’esperienza personale. Ho cercato l’universalità: “Io ti aiuterò” è anche uno sguardo al futuro"