Il tiktoker del 'canepardo' fermato all'Ariston con biglietti falsi: "Me li ha dati David Parenzo" Luca Scazzi come Cavallo Pazzo. Il noto tiktoker e inviato de La Zanzara, ha provato a entrare all'Ariston con biglietti contraffatti e, come se non bastasse, in compagnia del suo ormai celebre "canepardo".

Una serata del Festival di Sanremo che sembrava scorrere nella più assoluta normalità è stata movimentata da un tentativo di intrusione tanto bizzarro quanto audace. Luca Scazzi, noto tiktoker e inviato de La Zanzara, ha provato a entrare all'Ariston con biglietti contraffatti e, come se non bastasse, in compagnia del suo ormai celebre "canepardo" Nonsichiama, un cane reso famoso sui social per il suo particolare manto tatuato con macchie leopardate.

Che cosa è successo

Come si vede chiaramente dai video, pubblicati sulla sua pagina TikTok e rilanciati da Sanremo News, il tiktoker – una sorta di novello Cavallo Pazzo – cerca di introdursi accompagnato dall'ormai famigerato ‘canepardo', ma viene subito bloccato dal servizio di sicurezza del Festival e dai carabinieri. Anche i biglietti, che lui asserisce nel video essere stati elargiti dal co-conduttore de La Zanzara David Parenzo, risulterebbero essere falsi. Un ulteriore elemento surreale a tutta questa situazione.

"Volevo far conoscere il canepardo a Carlo Conti"

A Fanpage.it, Luca Scazzi conferma:

I biglietti me li ha dati Parenzo, alla fine non volevano farmi entrare neanche con il cane. Entrano cani e porci là dentro, figurati un cane non può entrare.

Luca Scazzi rivela anche che "volevo far conoscere il canepardo a Carlo Conti, mi avrebbe fatto piacere fargli fare il Festival di Sanremo". Finale amaro perché il tiktoker sarebbe stato denunciato: "Mi hanno denunciato per falsificazione di biglietti". Nonostante il tentativo di intrusione abbia aggiunto una nota di colore alla serata, il Festival non ha subito alcuna interruzione. Il pubblico ha continuato ad affluire regolarmente in teatro, tra luci, musica e applausi, mentre l'episodio si aggiungeva alla lunga lista di tentati "blitz" che hanno caratterizzato la storia del Festival.