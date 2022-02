Hunziker-Trussardi, Elisabetta Franchi: “Se un amico sta male, apro cuore, frigo e camera da letto” La stilista a Fanpage.it smentisce le indiscrezioni che sono apparse sul quotidiano diretto da Alfonso Signorini: “Sono amica sia di Michelle, sia di Tomaso”.

Elisabetta Franchi ha rifiutato il make-up di Michelle Hunziker? Ma certo che no. La stilista a Fanpage.it smentisce categoricamente le indiscrezioni che sono apparse sul quotidiano diretto da Alfonso Signorini, "Chi". Nel corso della Fashion Week, Fanpage.it ha raggiunto proprio la stilista che ha smentito di aver negato a Michelle Hunziker lo spazio per la presentazione delle sue creme: "Assolutamente no. I giornali ne hanno inventate tante e ne inventano sempre tante. La verità è che sono una grande amica sia di Michelle sia di Tomaso".

La smentita di Elisabetta Franchi

Elisabetta Franchi ha confermato a Fanpage.it di essere stata molto vicina proprio a Tomaso Trussardi in questo periodo difficile, offrendo tutto il suo sostegno all'amico.

Assolutamente no. I giornali ne hanno inventate tante, io sono amica di Michelle Hunziker e di Tomaso Trussardi, quindi smentisco assolutamente. È un momento difficile e Tomaso è un grande amico e io quando vedo amici che arrivano a capolinea, io divento una mamma chioccia e gli apro il mio cuore, il mio frigo e la mia camera da letto.

Il gossip smentito

Il settimanale di Alfonso Signorini aveva raccontato che Michelle Hunziker avrebbe dovuto partecipare ad una sfilata di Elisabetta Franchi con uno spazio tutto suo dedicato alla promozione del marchio di cosmetici per il quale proprio Michelle è testimonial. L'accordo, sempre stando al settimanale, sarebbe saltato per via dei recenti sviluppi sentimentali tra Michelle e Tomaso Trussardi, amico fidato della stilista. Questo quanto scritto su Chi: "Durante la sfilata di Elisabetta Franchi nella prossima Fashion Week. Michelle Hunziker avrebbe dovuto occupare uno spazio, d'accordo con la stilista per pubblicizzare le proprie creme. Pare che alla luce degli ultimi avvenimenti e forse dell'amicizia tra Franchi e Tomaso, lo spazio sia stato eliminato".