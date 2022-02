Giulia De Lellis fa il tifo per il suo ex fidanzato Irama al Festival di Sanremo 2022 Giulia De Lellis supporta il suo ex fidanzato Irama, in gara al Festival di Sanremo 2022: la famosa influencer invita i suoi fan a fare il tifo per lui.

A cura di Gaia Martino

Giulia De Lellis fa il tifo per il suo ex fidanzato Irama nella quarta serata del Festival. Il cantante è in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2022 e nella serata dedicata alle cover ha cantato con Gianluca Grignani La mia storia tra le dita. Tra i tantissimi supporter anche la sua ex, la famosa influencer, che con una Instagram story ha invitato i suoi followers a fare il tifo per lui. Sono stati insieme per pochi mesi, a fine 2018, ma a distanza di anni continuano ad avere un ottimo rapporto di amicizia.

La dedica di Giulia De Lellis per Irama a Sanremo 2022

Giulia De Lellis e Irama sono rimasti in ottimi rapporti nonostante la storia d'amore sia naufragata poco dopo il suo inizio. Proprio per questo la famosa influencer ha aggiornato il suo profilo Instagram per invitare i suoi followers a fare il tifo per il suo ex, in gara al Festival di Sanremo 2022. "Sanremo è suo" scrive Giulia De Lellis nelle stories inserendo il video del brano del cantante e un cuore bianco.

La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Irama

L'influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e il cantante sono stati protagonisti di una breve ma intensa storia d'amore. Erano stati paparazzati insieme a cena dopo la fine della storia tra GDL e Andrea Damante. Resero ufficiale e pubblica la relazione durante una puntata di Tu Si Que Vales nel novembre 2018, quando Giulia De Lellis aveva deciso di accompagnare il suo nuovo compagno ospite dello show accomodandosi nel pubblico e facendosi, ovviamente, notare. Pochi mesi dopo comunicarono la rottura. "Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme" commentò Irama, stanco inoltre dei pedinamenti da parte di fan e paparazzi, amanti del gossip e della loro love story. Continuò infatti chiarendo: "Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni".