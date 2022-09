Giancarlo Commare sceglie Margherita Sciortino per Venezia: il bacio alla mamma sul red carpet Giancarlo Commare sbarca a Venezia per presentare il film La bambola di pezza di Nicola Conversa. Con lui, stretta in un tenero abbraccio con tanto di bacio sulle labbra, Margherita Sciortino, sua mamma.

A cura di Redazione Spettacolo

L’arrivo di Giancarlo Commare al Lido di Venezia non è passato inosservato e di certo nemmeno il suo speciale red carpet. L'attore è presente nella città lagunare con La bambola di pezza di Nicola Conversa con Maria Sole Pollio, Tommaso Cassissa, Ludovica Coscione e Claudia Gerini.

Il consueto sbarco con tanto di photocall è stato a dir poco originale, con l'attore vestito in bianco e nero e con un elegante kimono a completo, tutto fantasia. È dai tempi in cui fece il suo ingresso nella platea del grande pubblico, con il personaggio di Edoardo nella serie Skam Italia, che la spontaneità, la bellezza e l'innegabile talento sembravano già avergli assicurato una strada certa nel mondo del cinema. Così è stato.

Tante le produzioni televisive, cinematografiche, per piattaforma, che negli ultimi anni lo hanno visto protagonista, con un'ambiziosa esperienza anche a teatro. Oggi calca uno dei tappeti rossi più desiderati da giovani attori che, come lui, vorrebbero guadagnare un momento di celebrità davanti ai fotografi.

Ad accompagnarlo, non una fidanzata o un compagno di vita, nemmeno inseparabili amici o agenti fidati. C'era Margherita Sciortino al suo fianco, sua mamma. Un bacio sulle labbra a favore di obiettivi e via, nel conclusione del loro ingresso trionfale alla Mostra, dove ad attenderli c'erano migliaia di fan.

La scelta di portare con sé la mamma ha molto colpito il folto seguito di Giancarlo Commare, che ancora una volta non ha tradito le loro aspettative rispetto alla semplicità che lo ha sempre contraddistinto. "La sua prima a Venezia" ha scritto lui, fotografando la madre intenta a fare foto in Laguna, come fosse una turista qualsiasi.