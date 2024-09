video suggerito

Festa del cinema di Roma 2024: il programma della 19° edizione, i biglietti e gli ospiti Al via dal 16 al 27 ottobre, la 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma. La rassegna sarà quest’anno dedicata a Marcello Mastroianni. Tanti i film in concorso, tra cui 4 italiani, per partecipare agli eventi i biglietti saranno acquistabili una settimana prima dell’inizio del Festival. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La 19esima edizione della Festa del cinema di Roma, dedicata a Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita, si terrà nella Capitale dal 16 al 27 ottobre. In programma tanti film, ma anche serie tv in prima visione, che saranno proiettate negli spazi dell'Auditorium Parco della Musica-Ennio Morricone, ma quest'anno sono previsti eventi e proiezioni anche in altri luoghi della città, sarà quindi possibile acquistare i biglietti per accedere ai vari appuntamenti, una settimana prima dell'inizio del Festival.

Il programma della festa del cinema a Roma

Il programma aggiornato con tutti i film che saranno presentati in questa 19esima edizione, sarà reso disponibile in prossimità dell'apertura della Festa del cinema, ma si conosce già il film che darà inizio alla rassegna, ovvero Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre con Elio Germano nel ruolo del noto politico. Ancor prima, è previsto un grande evento per la presentazione di Megalopolis di Francis Ford Coppola, previsto per il 14 ottobre negli studi di Cinecittà.

Tra i film in concorso, come sempre non soltanto italiani, ci sono Modì di Johnny Depp con Riccardo Scamarcio nel ruolo di Modigliani e Al Pacino in quello di un mercante d'arte; Fino alla fine il thriller di Gabriele Muccino; Eterno visionario di Michele Placido sulla vita di Luigi Pirandello con Fabrizio Bentivoglio. E ancora U.S. Palmese dei Manetti Bros. Tra gli italiani in concorso L'albero, opera prima di Sara Petraglia, L'isola degli idealisti di Elisabetta Sgarbi e Paradiso in vendita di Luca Barbareschi.

Leggi anche Gli ospiti di Verissimo e Domenica In: sabato 21 e domenica 22 settembre in tv

La sezione dedicata alle serie tv

Non manca, poi, una sezione dedicata alle serie televisive. A partire da Mike, con Claudio Gioele che interpreta Mike Bongiorno; la presentazione del quarto capitolo de L'amica geniale-Storia della bambina perduta; Avetrana – Qui non è Hollywood sull'omicidio di Sara Scazzi, Bad Guy 2 con Luigi Lo Cascio e Miss Fallaci di Luca Ribuoli con Miriam Leone nei panni della famosa giornalista e scrittrice.

I biglietti per la Festa del cinema: prezzi e dove acquistarli

Per quanto riguarda i biglietti, come anticipato, saranno disponibili ad una settimana dall'inizio della kermesse, con varie modalità di acquisto e anche possibilità di comprare dei veri e propri pacchetti.

Gli ospiti della Festa del cinema

Tanti gli attori che presenzieranno sul red carpet della Festa del Cinema, sia italiani che internazionali. Di fatti, Viggo Mortensen riceverà il premio alla carriera e presenterà il suo nuovo film, altro premio sarà consegnato a Johnny Depp. Tra gli interpreti italiani ci saranno, senza dubbio, Elio Germano, Miriam Leone, Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi, Alba Rohrwacher, Fabrizio Gifuni e molti altri.