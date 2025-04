“Mi ricordi Giulia De Lellis quando presentavo il GF”, a The Couple la battuta di Ilary Blasi a Pierangelo Greco

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

È iniziato The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Nella prima puntata in onda lunedì 7 aprile, la conduttrice ha spiegato come funziona il gioco e presentato le prime coppie in gara. In totale sono 8, ma solo una vincerà il montepremi finale di 1milione di euro. Tra queste Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano. I due si sono presentati e hanno partecipato alla prima sfida, tra risate e qualche battuta.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco sono la seconda coppia presentata da Ilary Blasi, la più giovane di questo reality. "Vorrei sapere se ci sono dei boni", ha scherzato Carrisi, figlia di Al Bano, nella clip di presentazione. Lei ha 24 anni ed è una studentessa, con il sogno di fare la cantante come il padre. Lui di anni ne ha 23 ed è un truccatore di professione. Sono migliori amici, ma in passato sono stati anche ‘fidanzatini'. "Da papà ho preso la determinazione. Siamo stati fidanzatini per un periodo, non avevo capito assolutamente nulla di lui, adesso iamo siamo fratelli", ha spiegato Carrisi. "Voglio vincere, siamo qua per questo. La velocità e la creatività sono i nostri punti di forza", ha spiegato Greco.

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco sono stati protagonisti della prima sfida del programma, in cui hanno dovuto indovinare più oggetti possibili con gli occhi bendati. Prima di iniziare, Ilary Blasi ha voluto saperne qualcosa in più su di loro: "Voi siete stati fidanzati, cosa è andato storto?". "Io ho cambiato strada", ha spiegato Pierangelo, facendo riferimento al suo orientamento sessuale. "Non ho capito niente in fatto di amore", ha risposto Carrisi.

Entrambi, poi, hanno spiegato cosa vorrebbero fare se vincessero il montepremi. "I miei genitori mi seguono da casa, sono i primi supporter. Con la vincita vorrei inseguire il mio sogno, la musica, investire in una scuola di scrittura a Los Angeles", ha raccontato la 23enne. Per Greco, make up artist di professione, il sogno è "aprire un mio brand di cosmetici". "Mi ricordi Giulia De Lellis quando presentavo il GF, aveva questo sogno. Speriamo sia di buon auspicio", ha ironizzato Blasi. L'influencer ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2017, edizione condotta da Blasi. Oggi è imprenditrice e ha aperto il suo brand di make up, Audrer.