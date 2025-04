video suggerito

The Couple, Antonino Spinalbese su Belen Rodriguez: “Un grande amore finito”. A Ilary Blasi: “Ti porto a cena” Antonino Spinalbese fa parte del cast di The Couple e, in diretta nella prima puntata, ha scoperto chi sarà il suo compagno di avventura. Poi la battuta a Ilary Blasi: “Volevo portarti fuori a cena”. E il commento sulla sua ex Belen Rodriguez: “Uno dei miei più grandi amori è finito”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Couple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti ufficiali di The Couple. In diretta nella prima puntata, in onda il 7 aprile, il noto parrucchiere ha scoperto chi sarà il suo compagno di avventura. Si tratta di Andrea Tabanelli, dj di professione e con un passato da calciatore in serie A. In studio, Spinalbese ha scherzato con Ilary Blasi e ha parlato anche della sua ex Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì.

Spinalbese parla di Belen Rodriguez: la presentazione

"La mia materia preferita sono le donne, sia nella vita privata che lavorativa", ha spiegato Spinalbese nella clip di presentazione. Ha 30 anni compiuti da poco e di professione è un parrucchiere. Poi ha parlato della ex Belen Rodriguez, mamma di sua figlia Luna Marì: "Uno dei miei più grandi amori è finito. Si può pensare a un futuro insieme avendo un dono, nostra figlia, che ci educa".

Senza ancora sapere chi sarà il suo compagno o compagna di avventura, il parrucchiere ha scherzato con Ilary Blasi: "Ah non sei tu? Che peccato". "Mi avresti scelta?", ha commentato lei. "Certo", ha risposto lui. E poi ancora la battuta di Blasi: "Preferiresti un uomo? Con le donne in questo periodo butta male eh". Parlando della figlia, Spinalbese si è quasi commosso: "Sta benissimo Luna Marì, ho appena finito una chiamata con lei, mi sta facendo emozionare questa cosa".

Chi è Andrea Tabanelli, in coppia con Spinalbese

Andrea Tabanelli e Antonino Spinalbese a The Couple

Andrea Tabanelli è il compagno di avventura di Antonino Spinalbese a The Couple. Romagnolo doc, oggi è un dj e gestisce lo stabilimento balneare di famiglia. In passato è stato un calciatore e ha esordito in serie A. È padre di due figli, Asia e Leonardo, avuti con la sua ex compagna con cui è stato per 12 anni. "Preferirei un compagno che mi aiuta quando si parla di politica e attualità", aveva spiegato Tabanelli. Una richiesta che ha fatto anche Spinalbese, che non sembra essere stata esaudita.

La battuta a Ilary Blasi: "Volevo portarti fuori a cena"

La conduttrice ha poi fatto la domanda di rito ai concorrenti: se vinceste, come spendereste il montepremi? Tabanelli ha precisato che una parte lo userebbe per i figli e l'altra la investirebbe nella sua musica. Spinalbese non ha perso l'occasione per scherzare con Blasi: "Volevo portarti fuori a cena, credo che con un milione ce la faccio". "Non sono così cara", ha risposto lei.