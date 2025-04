video suggerito

Ilary Blasi scherza con Luca Tommassini: "Hai cambiato casa e hai avuto visite", il coreografo è stato derubato Ilary Blasi è tornata in tv più frizzante che mai. La conduttrice di The Couple inizia il reality già snocciolando una battuta dietro l'altra, tra cui una rivolta a Luca Tommassini e relativa al furto da lui subito.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo sei mesi di Grande Fratello, è arrivato su Canale 5 il nuovo reality game che promette di inchiodare il pubblico allo schermo del televisore, si tratta di The Couple. Alla conduzione una spumeggiante Ilary Blasi, di cui molti spettatori avevano sentito la mancanza, come dimostrano i commenti su X dove l'hashtag con la conduttrice è schizzato subito in tendenza. La sua spontaneità è da sempre una cifra stilistica e ne ha dato subito prova con una battuta a Luca Tommassini, uno degli opinionisti che la accompagnerà in questa nuova avventura.

La presentazione degli opinionisti

La puntata inizia con la presentazione delle regole del gioco, oltre che dei vari protagonisti, non solo i partecipanti al reality, ma anche chi avrà il compito di commentare tutto ciò che accade durante le varie puntate. Ed ecco che nel presentare Luca Tommassini, la conduttrice elogia il ballerino: "Ha fatto ballare artisti del calibro di Madonna, Michael Jackson, Geri Halliwell" e lui di tutta risposta: "Ho provato a far ballare anche me, ma non ho avuto grandi risultati" e Blasi stando al gioco: "Quello è stato il tuo grande fallimento".

La battuta sul furto a Luca Tommassini

Dopodiché la padrona di casa mostra la location in cui dovranno soggiornate le otto coppie del reality, una dimora iper moderna e realizzata seguendo le ultime tendenze e quindi chiede un commento fugace: "Ma voi ci vivreste?" e il coreografo: "Nonostante ci siano tante stanze, è la convivenza con 16 persone il problema e questo fa capire perché sono single". In tema di case, Ilary Blasi non ha potuto resistere dal fare una battuta, anche piuttosto pungente al suo opinionista: "Luca, ma tra l'altro so che hai cambiato casa, hai una casa nuova. Ma so anche che hai avuto delle visite" e il coreografo sembra quasi perplesso, per cui Ilary prova a rinfrescargli la memoria: "Eh le visite dei ladri". La conduttrice, quindi, fa riferimento allo spiacevole episodio che ha dovuto superare lo scorso dicembre, di cui ha parlato anche sui social.