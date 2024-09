Alessandro Borghi a Venezia: sul red carpet con il mini ventilatore prima della stading ovation in sala

video suggerito

A cura di Gaia Martino

A Venezia ieri, sabato 31 agosto, è sbarcato anche Alessandro Borghi. Per l'81esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica il celebre attore romano è arrivato al Lido prima di sfilare sul red carpet in compagnia della fidanzata, Irene Forti, mamma di suo figlio Heima. Ha presenziato alla cerimonia per la presentazione di Campo di battaglia, il film di Gianni Amelio ambientato in Friuli Venezia Giulia durante la Grande Guerra, di cui lui è protagonista. Il divo del cinema italiano divenuto uno dei sex symbol più amati dalle donne si è divertito a firmare autografi con i fan, prima della proiezione del film, e ad uno di loro ha rubato un mini ventilatore.

Le immagini di Alessandro Borghi a Venezia

Alessandro Borghi una volta arrivato a Venezia, ha regalato sorrisi, autografi e selfie ai suoi fan. Durante il red carpet, sul quale ha posato davanti ai fotografi con la fidanzata Irene Forti, si è avvicinato alle transenne dietro le quali erano posizionate le persone giunte al Lido per incontrare i loro idoli. Visibilmente sudato, il famoso attore ha preso in prestito un mini ventilatore che un fan gli ha passato tra le mani: "Ah, grazie" ha dichiarato Borghi prima di puntare l'oggetto sul suo viso per farsi aria. Subito dopo ha proseguito con la firma di autografi e foto con i fan.

La standing ovation alla prima del film Campo di battaglia

Alessandro Borghi alla Mostra del Cinema di Venezia ha presentato Campo di battaglia, film di cui è protagonista, insieme al resto del cast. Di Gianni Amelio, il film è ambientato in Friuli-Venezia Giulia durante la Grande Guerra: "Non è un film di guerra che spesso al cinema diventa un’avventura, ma un film sulla guerra. È un film molto emotivo, dove i tre protagonisti vivono una storia molto forte, e quindi aspettiamoci qualcosa che ci scuote nel fisico e nelle coscienze", aveva detto il regista sul set, stando alle parole riportate dall’ANSA. E al termine della prima proiezione alla Mostra del Cinema, ieri, tutti i presenti si sono alzati in piedi ad applaudire regalando una standing ovation commovente. Il film uscirà nelle sale italiane il 5 settembre.

