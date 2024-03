Chi è Irene Forti, fidanzata di Alessandro Borghi e madre di suo figlio Heima Irene Forti è la compagna di Alessandro Borghi nonché madre di suo figlio Heima. Ha 34 anni ed è la fondatrice e proprietaria di una società di coaching psicologico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Irene Forti è la fidanzata di Alessandro Borghi nonché madre di suo figlio Heima. Ha 34 anni ed è una ex modella che si è attestata come manager nel settore delle risorse umane e oggi è la fondatrice di una società di coaching psicologico. Per la prima volta in pubblico dal 2021, la coppia sta insieme dal 2019. Nel maggio 2023 la coppia è diventata per la prima volta genitoriale con la nascita di Heima. La coppia è molto riservata.

Chi è Irene Forti, manager ed esperta di coaching psicologico

Irene Forti è laureata in Economia Aziendale alla Luiss di Roma con specializzazione in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale. Dopo un periodo come manager nel settore delle risorse umane e coaching executive, ha fondato la società HomeMeansCasa che si occupa di coaching psicologico e sviluppo di idee, contenuti e progetti artistici, di intrattenimento per film, serie tv, produzioni teatrali.

La storia d’amore tra Irene Forti e Alessandro Borghi

La storia d'amore tra Irene Forti e Alessandro Borghi è la storia di una vita amorosa (e di una famiglia) molto riservata, a prova di gossip. Non ci sono interviste sulla loro vita privata, ci sono poche foto social di coppia ed entrambi cercano di essere molto attenti riguardo i particolari da dare in pasto al pubblico. I due vivono insieme dal 2020 tra il quartiere della Garbatella e Londra. Alessandro Borghi disse di lei, in occasione della promozione del film Le otto montagne: "La mia fidanzata è la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ok, mettiamoci in pari. E guarda caso il primo libro che mi ha consigliato quando ci siamo messi insieme è stato Le otto montagne". In questa occasione, Alessandro Borghi definì Irene Forti "la donna più interessante che conosco": "Gli uomini da soli hanno poche chance di essere interessanti. Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho".