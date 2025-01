Emis Killa si ritira da Sanremo, la fidanzata Martina Bottiglieri: “Non gliel’hai data vinta, è un arrivederci”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Dopo Carlo Conti con un messaggio sui social, anche Martina Bottigilieri ha rotto il silenzio sul ritiro di Emis Killa dal Festival di Sanremo 2025. La ragazza è la compagna del cantante, madre di suo figlio Romeo, e che ha commentato vicenda in una storia pubblicata via Instagram. Il rapper ha deciso di fare un passo indietro dalla 75esima edizione della kermesse, alla quale avrebbe dovuto partecipare con il brano Demoni, perché indagato per associazione a delinquere.

Il messaggio di Martina Bottiglieri per Emis Killa

"Non sono le testate giornalistiche o i commenti delle persone che non conoscono né te né i fatti, a doverti giudicare e a determinare la persona che sei", ha scritto Martina Bottiglieri in una storia su Instagram. La ragazza, beauty artist di professione, è la compagna di Emis Killa da circa due anni. Insieme sono diventati genitori del piccolo Romeo, che per il cantante è il secondo figlio dopo la nascita della prima con la ex Tiffany Fortini. "Ma a volta la vita funziona così, e se ti prendono in antipatia diventi un bersaglio fisso, come fa quel genere di professore con l'alunno che ha preso di mira", ha continuato. La ragazza non intende lasciarlo solo ed è convinta che il suo passo indietro gli faccia onore e in realtà sia solo un ‘arrivederci' e non un addio al Festival di Sanremo: "Hai saputo fare un passo indietro e non gliel'hai data vinta, questo ti fa onore, ma tornerai presto su quel palco perché lo meriti davvero tanto e io sarò al tuo fianco. È solo un arrivederci".

Emis Killa è fidanzato con Martina Bottiglieri da più di due anni. Il primo video insieme, che avrebbe ufficializzato la relazione, risale al 2022 e li mostra mentre si scambiano un romantico bacio. Il rapper però è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata, tanto che sui social non si sono foto che lo ritraggono insieme alla compagna. Tuttavia, lo scorso giugno, ha deciso di condividere con i followers la nascita del piccolo Romeo, suo secondo figlio.