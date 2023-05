Elodie vince il suo primo David di Donatello: “Non me l’aspettavo, io non vinco mai” Elodie ha mandato in tilt il pubblico sui social per l’umiltà e la semplicità con le quali ha accolto il riconoscimento, a quanto pare del tutto inaspettato. “L’importante è avere l’opportunità di fare cose belle”, ha detto sul palco accanto a Joan Thiele.

A cura di Giulia Turco

Elodie, alla sua prima candidatura, ha vinto il primo David di Donatello come Miglior Canzone. Il brano vincitore è Proiettili, musica di Joan Thiele, Elisa Toffoli ed Emanuele Triglia, per il film Ti mangio il cuore. La reazione della cantante, che a quanto pare non si aspettava affatto il premio, ha fatto immediatamente il giro dei social.

La reazione di Elodie alla consegna del David

“Sono veramente molto, molto emozionata. Non me l’aspettavo, ma perché io non vinco mai”, ha spiegato Elodie ritirando la statuetta sul palco dei David di Donatello 2023. La cantante ha mandato letteralmente in tilt il pubblico sui social, per l’umiltà e la semplicità con le quali ha accolto il riconoscimento. “Comunque non è questo l’importante. L’importante è avere l’opportunità di fare cose belle, di incontrare persone generose”, ha aggiunto una volta che è stata accolta sul palco da Carlo Conti, visibilmente stupita. Sul palco insieme a lei anche la cantautrice e produttrice discografica i Alessandra Joan Thiele, che ha aggiunto: "Per me questo è davvero un sogno".

Elodie ha debuttato come attrice nel film Ti mangio il cuore

È stata un’esperienza decisamente di successo quella di Ti mangio il cuore per la cantante romana, che ha debuttato come attrice nella sua prima pellicola. Il film, di Pippo Mezzapesa, con Francesco Patanè, Michele Placido e Tommaso Ragno, è un viaggio negli abissi della criminalità organizzata foggiana, raccontato in bianco e nero. Nel contesto della Festa del Cinema di Roma, lo scorso settembre, per il suo ruolo da protagonista nel film Elodie ha ricevuto il Premio Speciale WiCa 2022, dedicato alle donne iraniane. “La sicurezza e la sensibilità dimostrate nel tratteggiare la figura di Marilena, donna del Sud sospesa tra retaggi, passione e desiderio di una nuova vita ha lasciato il segno. Elodie, ha fatto di Marilena una donna straordinaria, padrona del proprio destino e artefice della propria storia”.