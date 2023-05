Da Katy Perry a Emma Thompson: chi sono i famosi all’incoronazione di Re Carlo III All’incoronazione di Re Carlo III non mancano le star, tra i volti noti presenti anche Katy Perry, Nick Cave e l’attrice Emma Thompson.

A cura di Daniela Seclì

Katy Perri e Emma Thompson arrivano all’Incoronazione di Re Carlo III

L'incoronazione di Re Carlo III si terrà nella mattinata di sabato 6 maggio, presso l'Abbazia di Westminster quando in Italia saranno le ore 12. L'evento, introdotto da una grande parata militare, vede tra gli ospiti anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo, da Katy Perry a Emma Thompson. Ecco le star giunte alla cerimonia di incoronazione.

Tutte le star attese all'incoronazione di Re Carlo III

Andrea Bocelli, Katy Perry, Lionel Richie, Nick Cave, l'attrice Emma Thompson e la stilista Akshatā Nārāyan Mūrty sono solo alcune delle star presenti all'incoronazione di Re Carlo III. Tra i volti noti che, secondo i tabloid britannici, potrebbero prendere parte all'evento ci sono anche i Take That Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen. Non dovrebbero esserci Jason Orange e Robbie Williams. Ma questi ultimi non sono gli unici artisti che per un motivo o per un altro hanno deciso di declinare l'invito del Re.

Gli artisti che hanno detto di no a Carlo III

La carrozza reale con Re Carlo III e la Regina Camilla

Tra i volti noti che non vedremo all'incoronazione di Re Carlo III c'è anche Kylie Minogue. Tramite un comunicato diffuso dal Mirror, l'ufficio stampa dell'artista ha fatto sapere: "Kylie purtroppo non sarà in grado di esibirsi all’incoronazione perché sarà fuori dal Paese in quel momento". Re Carlo III, secondo quanto riporta Fox News, avrebbe incassato il no anche di Elton John, impegnato con le date del suo tour. Stesso problema per Ed Sheeran, che al momento si troverebbe negli Stati Uniti. All'incoronazione non dovrebbe esserci traccia neanche di Harry Styles, di Adele e delle Spice Girls Mel C, Geri Halliwell, Victoria Adams, Emma Bunton e Mel B.