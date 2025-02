video suggerito

Da Achille Lauro a Rose Villain: ecco chi ha fatto crollare il traffico su Pornhub durante Sanremo I dati del report annuale di Pornhub sulle oscillazioni del traffico durante Sanremo ci dicono che Conti ha superato Amadeus, ma anche che i momenti che hanno distolto di più l’attenzione del pubblico dalle visite sul sito sono stati alcuni protagonisti musicali. L’anno scorso lo scettro era andato a Fiorello. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

87 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Festival di Sanremo 2025 è l'evento più seguito dell'anno, in grado di fermare l'Italia per una settimana intera e alterare le normali abitudini del Paese come una festa comandata. Se gli ascolti della kermesse ci danno una misura chiara del coinvolgimento del pubblico, c'è un'altra metrica interessante che ogni anno offre elementi di spunto curiosi, ovvero le fluttuazioni del consumo di porno nel corso delle serate di Sanremo.

Come era accaduto nel 2024, quando era stato Fiorello a risultare la causa principale di disinteresse per il porno, anche quest'anno Pornhub ha diffuso dati curiosi sulle oscillazioni del traffico di utenti nel corso della settimana sanremese, che ci consegnano un'altra fotografia di questo Festival, i cui i protagonisti sono Achille Lauro, Elodie e Rose Villain e Mahmood. Il report di quest'anno di Pornhub si concentra quest'anno ci siamo concentrati su tre serate chiave: la serata inaugurale, la quarta dedicata alle cover e ai duetti e il gran finale del sabato. Si aggiunge anche un altro filtro di analisi legato alle tipologie di ricerche effettuate dagli utenti italiani durante la "settimana santa" e i dati statistici hanno riscontrato che le ricerche relative a video a tema musicale sono aumentate del +77%.

La prima serata con Achille Lauro e Rose Villain

Per quanto riguarda il traffico complessivo, il calo è iniziato poco prima della diretta delle 20.45 della serata inaugurale, per continuare a diminuire ulteriormente con il passare della serata. Il calo più significativo si è verificato durante le performance di Achille Lauro e Rose Villain (durante la quale c'è stato, tra l'altro, l'urlo dalla platea nei confronti della cantante). Nel dettaglio il picco di diminuzione è stato del -13,1%. Da quel momento, però, il traffico ha iniziato a riprendersi gradualmente, superando infine i livelli normali con un aumento del +9,7% poco dopo la conclusione della prima trasmissione serale.

La serata del venerdì, da Mahmood a Elodie

Sguardo specifico di questa edizione per la quarta serata del festival, tradizionalmente dedicata alle cover, che è risultata complessivamente la più vista di questa edizione di Sanremo. Il traffico ha subito un forte calo proprio all'inizio della competizione, alle ore 21.00, attestandosi al -13,3%. Il calo più significativo della serata si è verificato durante l'esibizione medley di Mahmood, che è stato anche co-conduttore della serata, facendo scendere il traffico al -16,8%. La tendenza si è però completamente invertita intorno a mezzanotte, subito dopo l'esibizione di Achille Lauro ed Elodie. In quel momento il traffico ha avuto un'impennata improvvisa, continuando a salire fino a raggiungere, una volta concluso l'episodio, una crescita del 6,1% rispetto al livello medio.

L'attesissima serata finale del festival ha tenuto tutta l'Italia con il fiato sospeso, culminando con la vittoria di Olly. Per tutta la serata il traffico è diminuito progressivamente, per poi registrare un brusco calo intorno all'1.00, toccando il punto più basso con -14,2%, proprio quando è stata resa nota la cinquina finale degli artisti che si sarebbero giocati la vittoria. Tuttavia, il traffico è aumentato improvvisamente subito dopo, suggerendo che molti italiani avrebbero potuto cercare un modo per sfogare la loro frustrazione per l’esclusione di Giorgia e Achille Lauro dai primi cinque.

Il confronto Conti-Amadeus

Confrontando i dati di quest’anno con quelli dell’anno scorso, i cali di traffico quest’anno sono stati più significativi (-14,2% rispetto al -12,2% dello scorso anno). Tuttavia, il numero di utenti che sono tornati su Pornhub dopo lo spettacolo è stato inferiore rispetto al 2024. L'anno scorso, il traffico è aumentato del +29,6% dopo la finale, mentre quest'anno ha registrato un aumento più modesto del +10%.

Il traffico sul porno durante Sanremo regione per regione

Guardando alle singole regioni italiane, vediamo che quelle che hanno registrato i cali maggiori sono state la Valle d'Aosta con -14,3%, l'Abruzzo con -13,9% e la Liguria con -12,9% (la regione che ospita il festival). A quanto pare, i meno interessati allo spettacolo sono stati la Calabria con un calo solo del -0,7%, il Veneto con -1,2% e il Friuli-Venezia Giulia con -2,2%.