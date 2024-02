Fiorello anti PornHub a Sanremo 2024, è suo il momento in cui il sito perde più utenti in Italia Il report annuale del traffico di PornHub durante la settimana di Sanremo ci dice che è il primo ingresso di Fiorello quello che ha tolto alla piattaforma più utenti. Quanto alle regioni in cui la piattaforma ha perso più visitatori vince Annalisa con la sua Liguria. Poi Angelina Mango e Geolier. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sanremo si guarda ma sono in molti a non ammetterlo, un po' come il porno. Gli ascolti del Festival di quest'anno e le polemiche generate dall'edizione che si è appena conclusa testimoniano il peso di questa manifestazione sulle abitudini della popolazione italiana, a dispetto di quanto molti riconoscano. Una manifestazione così pervasiva da rendere curioso qualsiasi dato possa testimoniare l'incidenza del festival della canzone. Il consumo di pornografia rientra tra questi parametri e anche per Sanremo 2024 PornHub ha reso noti i dati del traffico correlati alle visite del sito in Italia durante le cinque serate sanremesi.

Il primato di Fiorello, l'anno prima erano i Pooh

Il report di PornHub in relazione a Sanremo 2024, che Fanpage.it ha avuto modo di analizzare in anteprima, offre spunti interessanti in coincidenza con alcuni dei momenti significativi delle cinque serate. Ad esempio il calo più significativo nel corso della settimana arriva nella prima serata, precisamente alle 22, quando Fiorello fa la sua prima apparizione in questo Festival di Sanremo con lo show all'esterno dell'Ariston e il mantello ispirato a Chiara Ferragni, con la scritta dedicata ad Amadeus "Pensati libero… è l'ultimo". In quei secondi sul sito hard si registra un calo del 12.2% di visitatori in tutta Italia e il 15.1% in Liguria. Nel 2023, per la cronaca, il calo più significativo era riferito all'ingresso sul palco dei Pooh, ospiti del festival.

Il Sanremo de La Noia, ce lo dice anche il porno

Altro dato interessante comunicato da PornHub nel confrontare Sanremo 2024 e l'edizione del 2023 è il calo di traffico generale sul sito che rivelerebbe come, a dispetto di un'edizione più seguita in termini di pubblico ed ascolti, si sia ridotta l'emorragia di visitatori durante il festival rispetto alla precedente edizione. In sostanza i cali di traffico erano stati superiori lo scorso anno sia in Italia che in Liguria.

A riprova che quello del 2024 sia stato il festival della noia, in tutti i sensi, ci sarebbero anche gli incrementi impressionanti di visitatori alla fine delle serate del festival. Dopo l'annuncio del vincitore del festival, la notte del 10 febbraio, il traffico su Pornhub è aumentato vertiginosamente. In Italia il traffico è cresciuto del +26,9%. In Liguria il traffico è quasi raddoppiato, con un incremento del +41,7%.

Il podio di Sanremo delle regioni secondo PornHub, vince Annalisa

Guardando alle singole regioni italiane, vediamo che quelle che hanno subito i cali maggiori di visitatori sul sito rispetto alle medie giornaliere sono state l'Abruzzo con -15,2%, la Valle d'Aosta con -12,9% e la Toscana con -12,3%. I meno interessati a Sanremo, invece sarebbero, sono gli abitanti della Calabria con solo un -2,3%, il Veneto con -1,9% e il Friuli-Venezia Giulia con -0,6%.

Nel dettaglio delle regioni dei primi tre classificati è Annalisa a vincere, con la Liguria che ruba a PornHub un 11.8% di utenti, seguita da Angelina Mango e la sua Basilicata a -10.6% e solo al terzo posto Geolier, con la sua Campania, con un -6.8% di visitatori in meno rispetto alla norma.