video suggerito

Perché Carlo Conti è andato meglio di Amadeus nella prima serata al Festival di Sanremo Il Festival di Carlo Conti fa il 15,69% in più di quello di Amadeus in termini di audience totale: merito del nuovo sistema di rilevazione. Ecco come funziona. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima serata del Festival di Sanremo 2025 condotta da Carlo Conti ha segnato un importante successo in termini di ascolti, superando i già ottimi risultati ottenuti da Amadeus nel 2024. I numeri parlano chiaro: 12,2 milioni di spettatori contro i 10,5 dell'anno precedente, con un incremento del 15,69% in termini di audience totale. Tuttavia, questo significativo aumento va analizzato considerando un importante cambiamento tecnico nella rilevazione degli ascolti.

Come funziona il nuovo sistema Total Audience

Dal 30 dicembre 2024, infatti, il sistema Auditel ha iniziato a includere anche gli spettatori che seguono i programmi attraverso dispositivi non televisivi come smartphone e tablet in modalità live. Secondo le stime del Professor Massimo Scaglioni, direttore del CeRTA dell'Università Cattolica di Milano, questo nuovo sistema di rilevazione poteva garantire un vantaggio di partenza stimato tra il 3% e il 4% in termini di teste. Anche tenendo conto di questo "handicap positivo", come lo definisce Scaglioni nella nostra intervista, la performance resta comunque notevole. Infatti, sottraendo l'impatto stimato del nuovo sistema Auditel (circa 370.000 spettatori), l'incremento resta comunque significativo, attestandosi intorno al 12%.

Lo share è in linea con l'anno scorso: ecco i dati

Per quanto riguarda lo share, il risultato è stato sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente (65,3% contro 65,1%), con un leggero incremento di 0,2 punti percentuali. Particolarmente interessante è stata la distribuzione degli ascolti durante la serata: un picco notevole nella prima parte con oltre 16 milioni di spettatori e uno share del 63,68%, seguito da una seconda parte che, nonostante il fisiologico calo di audience (8,3 milioni), ha fatto registrare uno share ancora più alto, sfiorando il 70%. Va inoltre considerato che, come evidenziato dal Professor Scaglioni, la platea televisiva di questo inizio febbraio è risultata leggermente superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, creando condizioni generalmente favorevoli per il Festival. Questo elemento, unito alla capacità di Conti di mantenere alto l'interesse del pubblico per tutta la durata della serata, ha contribuito al successo complessivo.