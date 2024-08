“Cristiano Malgioglio protagonista di Sanremo”, l’ipotesi della sua partecipazione al cast del Festival

video suggerito

Sulle pagine di Oggi si avanza l'ipotesi che Cristiano Malgioglio possa prendere parte al Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Per ora ancora nessuna conferma che il giudice di Tale e Quale Show sarà al Teatro Ariston e ci si domanda in quale vesti potrebbe fare il suo debutto sul palco, se come cantante in gara o come super ospite.

Cristiano Maglioglio verso il Festival di Sanremo?

Cristiano Malgioglio, 79 anni, è uno dei personaggi più influenti nel panorama televisivo. Ma non solo, è anche richiestissimo per eventi musicali in Italia e in America Latina. Secondo quanto riportato da Oggi, potrebbe essere uno dei nuovi protagonisti della kermesse canora guidata da Carlo Conti. Non è ancora arrivata nessuna conferma ufficiale della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo e non è chiaro in quali vesti si potrebbe presentare, se come ospite o come cantante in gara. Come autore, vinse nel 1974 insieme a Italo Ianne il Festival con il brano Ciao cara come stai? interpretato da Iva Zanicchi.

Cosa cambia al Festival di Sanremo 2025

La Rai ha annunciato che Carlo Conti sarà conduttore e direttore artistico delle prossime due edizioni del Festival di Sanremo. Aveva già condotto Sanremo per tre volte tra il 2015 e il 2017 e per il prossimo appuntamento con la kermesse canora dall'11 al 15 febbraio 2025 ha introdotto qualche novità. Per la prima serata si darà spazio ai 24 campioni in gara, votati da Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella seconda e terza serata si esibiranno dodici artisti per volta. La quarta serata sarà dedicata alle cover, mentre nella finalissima verranno eseguite le 24 canzoni in gara, votate dalle 3 giurie con un peso di Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33 e Giuria delle Radio 33%.