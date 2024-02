Cosa ha fatto John Travolta dopo il Festival: lo spot per il brand di scarpe di Sanremo Dopo l’apparizione sul palco di Sanremo 2024, durante la seconda serata, John Travolta è stato avvistato a Ventimiglia mentre stava registrando uno spot pubblicitario insieme alla conduttrice Diletta Leotta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

John Travolta

Dopo le polemiche delle scorse ore che hanno coinvolto la partecipazione di John Travolta durante la seconda serata del Festival di Sanremo, l'attore americano è stato avvistato nelle ore successive a Ventimiglia, in provincia di Genova. L'uomo, fotografato mentre stava registrando uno spot pubblicitario insieme alla conduttrice Diletta Leotta. A riportare la foto, il sindaco della città, Flavio Di Muro, sui social: "Oggi ho avuto l'onore di accogliere John Travolta e Diletta Leotta a Ventimiglia per la registrazione di uno spot. John ha subito rivolto un apprezzamento per la nostra città, esclamando It'a a beautiful city e fatto i complimenti per il nostro teatro. Una visita, seppur breve, che ci riempie di orgoglio.Un ringraziamento a Nino De Franco e Marco Pugno per la collaborazione".

Il caso dello sponsor occulto di John Travolta sul palco di Sanremo 2024

L'attore americano, criticato per la gag musicale con Fiorello e Amadeus, a cui non ha poi dato la liberatoria per diffondere il video su RaiPlay, è stato al centro di un caso per uno sponsor occulto nelle scorse ore. Infatti, durante la conferenza stampa, è stato sottolineata la presenza del marchio, di cui oggi Travolta ha girato lo spot pubblicitario, che gli avrebbe assicurato un milione di euro. Nel corso della conferenza stampa che precede la terza serata del Festival di Sanremo 2024, i vertici Rai e Amadeus hanno fornito la propria versione a proposito della generosa esibizione del marchio delle scarpe: "Il signor Travolta è arrivato in camerino all’ultimo momento ed è entrato quasi direttamente sul palco. Purtroppo nessuno ha notato le scarpe che, peraltro, sono di un marchio non molto familiare. Abbiamo commesso l’errore di non oscurare le scarpe".

Il commento polemico di Amadeus all'apertura della terza serata di Sanremo 2024

Durante l'apertura della terza serata, Amadeus, dopo le critiche, ha voluto sottolineare come il caso Travolta abbia oscurata l'intima testimonianza di Giovanni Allevi: "Si è parlato troppo di John Travolta. Non si è data importanza alla testimonianza del maestro Giovanni Allevi, parliamo di questo che è molto più importante e facciamo nostro il suo insegnamento: noi ci accettiamo per quello che siamo, nella nostra leggerezza che è la leggerezza della felicità".