Chi vincerà Sanremo 2022: i cantanti favoriti e i pronostici per il Festival La coppia Mahmood – Blanco ed Elisa sembrano i favoriti alla vittoria del Festival di Sanremo 2022: dietro di loro solo LRDL con “Ciao Ciao”.

A cura di Vincenzo Nasto

Mahmood, Blanco ed Elisa, Festival di Sanremo 2022. Foto di: Instagram @elisatoffoli @mahmood

Erano tra i favoriti e hanno conquistato il palco del Festival di Sanremo con la loro "Brividi", visibilmente emozionati: sono Mahmood e Blanco tra i possibili vincitori della 72° edizione della kermesse sonora. L'esibizione dei due cantanti ha convinto ancora di più i bookmakers e i social, soprattutto dopo il primo posto in classifica della giuria. I due avevano convinto già dai pre-ascolti e adesso si attende invece l'esibizione dell'altra favorita del Festival, Elisa, che stasera salirà sul palco come ottava nella scaletta della seconda serata con il brano "O forse sei tu". La cantante partita favorita anche grazie alla vittoria nel 2001 con la sua "Luce (Tramonti a Nord Est), che potrebbe essere bissata con il brano "O forse sei tu".

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2022: Mahmood – Blanco e Elisa i favoriti

C'è chi trema e chi risorge: il Festival di Sanremo 2022 sembra riservare alcune sorprese sui papabili vincitori in gara. Chi ha confermato le aspettative, secondo i social, è stata sicuramente la coppia Mahmood e Blanco, che durante la serata inaugurale hanno convinto la giuria con la loro "Brividi". Un'esibizione che ha proiettato, come se ce ne fosse ancora bisogno, il giovane duo tra i papabili vincitori. A confermarlo c'è la classifica, ma anche i social e i bookmakers che hanno evidenziato come le quote vittoria di Mahmood e Blanco stanno drasticamente aumentando. La coppia sembra aver convinto tutti sul palco e in sala stampa, confermando l'ottimo lavoro fatto nel 2021 da entrambi in cantanti con gli album "Ghettolimpo" e "Blu Celeste". A convincere tutti è anche la prima posizione in classifica durante la prima serata, in attesa dell'altra pretendente al titolo: stiamo parlando di Elisa, già vincitrice di Sanremo nel 2001 con "Luce (Tramonti a Est)". La cantante si esibirà per la prima volta nella seconda serata del Festival con la sua "O forse sei tu", cercando di bissare una vittoria che darebbe ancora più lustro alla sua carriera musicale.

I pronostici di Sanremo 2022: i sondaggi sul possibile vincitore

Subito dietro un'altra sorpresa della prima puntata: la Rappresentante di Lista, che sembra destinata al terzo posto tra i possibili vincitori del Festival di Sanremo 2022. L'esibizione con "Ciao Ciao", oltre a entusiasmare il pubblico e i social, confermando l'ottima impressione dello scorso anno con "Amare", sembra una delle scelte radiofonicamente più idonee alla vittoria, grazie a un ritornello dance catchy. Chi ha invece sorpreso tutti, soprattutto dopo l'incredibile spettacolo dei Maneskin, è Dargen D'Amico e la sua "Dove si Balla". Il cantante milanese, terzo più votato dalla giuria durante la prima serata, si avvicina al podio, superando Achille Lauro, forse la delusione della prima serata. Si attendono le esibizioni stasera di Emma, Sangiovanni e Irama: i tre potrebbe essere le sorprese in grado di contrastare la proiezione che vede Mahmood e Blanco in cima, senza dimenticare Giovanni Truppi.