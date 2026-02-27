Chi sono le Las Ketchup e il testo di “Asereje”, il duetto a Sanremo 2026 con Elettra Lamborghini

La musica è piena di ‘One hit wonder‘, espressione inglese che identifica un artista o un gruppo che ha avuto un successo straordinario, generalmente planetario, con un unico brano e che poi non è riuscito più a ripetersi. Quell'espressione calza a pennello per le Las Ketchup, un gruppo spagnolo che nel 2002 ebbe una popolarità mondiale con Asereje. Le sorelle Munoz stasera tornano a Sanremo, dove nella serata delle cover cantano insieme ad Elettra Lamborghini. Le Las Ketchup ed Elettra Lamborghini con Asereje saranno le prime ad esibirsi in questo venerdì 27 febbraio.

Chi sono le Las Ketchup

Le sorelle Lola, Pilar, Lucia e Rocio Munoz, figlie d'arte, all'inizio degli anni Duemila fondano le Las Ketchup ed ebbero un clamoroso e assolutamente inaspettato successo mondiale con Asereje, che divenne un vero e proprio tormentone, arrivando al numero 1 in una trentina di nazioni, comprese l'Italia e l'Inghilterra. Pure in Italia nel 2002 Asereje fu un tormentone estivo, diventando anche brano di un cinepanettone. Quel successo non sono state più capaci di replicarlo.

Le Las Ketchup a Sanremo nel 2004.

A Sanremo si sono presentate nel 2004 partecipando con Danny Losito, classificandosi al ventesimo posto (il terzultimo). Due anni dopo hanno preso parte all'Eurovision Song Contest, il momento in cui il gruppo si è stoppato prima di riprendere l'attività dieci anni più tardi. In mezzo tante ospitate, un solo album e la partecipazione a un singolo in collaborazione con Valeria Rossi, un'altra principessa delle One hit wonder.

Il testo di Asereje, il grande successo cantato a Sanremo con Elettra Lamborghini

Asereje è stato un pezzo che ha letteralmente spaccato ed è stato ispirato alla prima strofa del brano Rapper's Delight dei Sugarhill Gang. Il testo racconta di un gitano di nome Diego che arriva in una discoteca dove il deejay riconoscendolo decide di mettere la canzone preferita del gitano, che però non riuscendo a capire l'inglese inizia a cantarla a modo suo.

Mira lo que se avecina

A la vuelta de la esquina

Viene Diego rumbeando

Con la luna en las pupilas

Y en su traje agua marina

Van restos de contrabandoY donde más no cabe un alma

Allí se mete a darse caña

Poseído por el ritmo ragatanga

Y el DJ que lo conoce

Toca el himno de las doce

Para Diego la cancion más deseada

Y la baila, y la goza y la cantaAserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipiNo es cosa de brujería

Que lo encuentre ‘tos los días

Por donde voy caminando

Diego tiene chulería

Y ese punto de alegría

Rastafari afrogitanoY donde más no cabe un alma

Allí se mete a darse caña

Poseído por el ritmo ragatanga

Y el DJ que lo conoce

Toca el himno de las doce

Para Diego la cancion más deseada

Y la baila, y la goza y la cantaAserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipiA nanana, nanana, nanana, na

A nanana, nanana, na

A nanana, nanana, nanana, na

A nananayayayayao

A nanana, nanana, nanana, na

A nanana, nanana, na

A nanana, nanana, nanana, na

A nananayayayayaoAserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipiAserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipiAserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi

Aserejé, ja, dejé

Dejebe tu dejebere seibiunouva

Majavi an de bugui an de buididipi