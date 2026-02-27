Chi sono le Las Ketchup e il testo di “Asereje”, il duetto a Sanremo 2026 con Elettra Lamborghini
La musica è piena di ‘One hit wonder‘, espressione inglese che identifica un artista o un gruppo che ha avuto un successo straordinario, generalmente planetario, con un unico brano e che poi non è riuscito più a ripetersi. Quell'espressione calza a pennello per le Las Ketchup, un gruppo spagnolo che nel 2002 ebbe una popolarità mondiale con Asereje. Le sorelle Munoz stasera tornano a Sanremo, dove nella serata delle cover cantano insieme ad Elettra Lamborghini. Le Las Ketchup ed Elettra Lamborghini con Asereje saranno le prime ad esibirsi in questo venerdì 27 febbraio.
Chi sono le Las Ketchup
Le sorelle Lola, Pilar, Lucia e Rocio Munoz, figlie d'arte, all'inizio degli anni Duemila fondano le Las Ketchup ed ebbero un clamoroso e assolutamente inaspettato successo mondiale con Asereje, che divenne un vero e proprio tormentone, arrivando al numero 1 in una trentina di nazioni, comprese l'Italia e l'Inghilterra. Pure in Italia nel 2002 Asereje fu un tormentone estivo, diventando anche brano di un cinepanettone. Quel successo non sono state più capaci di replicarlo.
A Sanremo si sono presentate nel 2004 partecipando con Danny Losito, classificandosi al ventesimo posto (il terzultimo). Due anni dopo hanno preso parte all'Eurovision Song Contest, il momento in cui il gruppo si è stoppato prima di riprendere l'attività dieci anni più tardi. In mezzo tante ospitate, un solo album e la partecipazione a un singolo in collaborazione con Valeria Rossi, un'altra principessa delle One hit wonder.
Il testo di Asereje, il grande successo cantato a Sanremo con Elettra Lamborghini
Asereje è stato un pezzo che ha letteralmente spaccato ed è stato ispirato alla prima strofa del brano Rapper's Delight dei Sugarhill Gang. Il testo racconta di un gitano di nome Diego che arriva in una discoteca dove il deejay riconoscendolo decide di mettere la canzone preferita del gitano, che però non riuscendo a capire l'inglese inizia a cantarla a modo suo.
Mira lo que se avecina
A la vuelta de la esquina
Viene Diego rumbeando
Con la luna en las pupilas
Y en su traje agua marina
Van restos de contrabandoY donde más no cabe un alma
Allí se mete a darse caña
Poseído por el ritmo ragatanga
Y el DJ que lo conoce
Toca el himno de las doce
Para Diego la cancion más deseada
Y la baila, y la goza y la cantaAserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipiNo es cosa de brujería
Que lo encuentre ‘tos los días
Por donde voy caminando
Diego tiene chulería
Y ese punto de alegría
Rastafari afrogitanoY donde más no cabe un alma
Allí se mete a darse caña
Poseído por el ritmo ragatanga
Y el DJ que lo conoce
Toca el himno de las doce
Para Diego la cancion más deseada
Y la baila, y la goza y la cantaAserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipiA nanana, nanana, nanana, na
A nanana, nanana, na
A nanana, nanana, nanana, na
A nananayayayayao
A nanana, nanana, nanana, na
A nanana, nanana, na
A nanana, nanana, nanana, na
A nananayayayayaoAserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipiAserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipiAserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi
Aserejé, ja, dejé
Dejebe tu dejebere seibiunouva
Majavi an de bugui an de buididipi