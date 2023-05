Chi è Yoann Bourgeois, il coreografo sul palco con Marco Mengoni all’Eurovision 2023 Yoann Bourgeois è un coreografo, danzatore, scenografo e regista francese tra i più affermati al mondo. Sarà lui ad accompagnare Marco Mengoni nell’esibizione della finalissima di Eurovision 20223 di sabato 13 maggio. Con una formazione nell’arte circense, Bourgeois ha portato la sua arte acrobatica esistenzialista in tutto il mondo.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Yoann Bourgeois è il coreografo, danzatore, scenografo e regista francese, che accompagnerà Marco Mengoni sabato 13 maggio, per la sua esibizione della finalissima. È conosciuto nel mondo dello spettacolo per essere il coreografo delle star: ha lavorato con numerosi artisti del calibro di Harry Styles ed è molto apprezzato per le sue performance che sono vere e proprie opere di genere acrobatico. Ha 42 anni ed è originario della Francia.

Chi è Yoann Bourgeois, artista poliedrico all'Eurovision 2023 con Marco Mengoni

Classe 1981, Bourgeois ha una formazione di stampo circense. Nel 2006 infatti si diploma presso il Centro nazionale per le arti circensi di Chalons-en Champagne, nella Marna, e prende ispirazione dalle tecniche del suo insegnante Alexandre Del Perugia. Continuerà a studiare il movimento presso il Centro n azionale di danza contemporanea di Angers, portando avanti questo doppio binario che si rivelerà fondamentale per la sua svolta professionale. Nel 2011 in particolare la sua coreografia L’Art de la Fugue sulle note di una sinfonia di Bach verrà notata a e riconosciuta a livello internazionale. Sarà allora che Bourgeois inizierà ad esportare la sua arte anche all’estero. Tra le sue opere più importanti ci sono Celui qui tombe, realizzata per la Biennale della Danza di Lione, e Minuit, andata in scena al Theatre de la Ville, nelle quali afferma uno spiccato interesse per il concetto di gravità e tempo in relazione tra loro. Sarà il primo artista circense ad essere nominato direttore del Centro Coreografico Nazionale di Grenoble.

Yoann Bourgeois

Le collaborazioni di Yoann Bourgeois

Bourgeois è stato il coreografo di molti spettacoli da lui stesso ideati, che fondono elementi di pitterà, scultura e architettura. Nel corso della sua carriera inoltre ha avvitato una serie di collaborazioni al servizio di artisti internazionali, molti dei quali nel mondo della musica. Tra i lavori più importanti, ha curato i video musicali dei Coldplay e di Harry Styles, ma ha anche avuto diverse esperienze nel mondo della moda e del design.