Blanco avverte i più giovani: “Non mandate foto private, essere riservati è bello” Il rapper, dopo la vittoria a Sanremo, partecipa a un evento della polizia di Stato per sensibilizzare contro il cyberbullismo: “La prima cosa che vi lega le mani è mandare foto private”.

Blanco, dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2022 con la canzone "Brividi" insieme a Mahmood, ha partecipato alla sesta edizione del progetto CuoriConnessi, un evento organizzato dalla polizia di Stato in occasione del Safer internet day. "Una cosa che fanno tutti" ha dichiarato il cantante che compie 19 anni il 10 febbraio, "è mandare foto private. Non lo fate perché molti le usano come oggetto di ricatto. Quindi vi dico: è più bello far l'amore dal vivo se c'è davvero un sentimento". Questo è stato il consiglio di Blanco, vincitore insieme con Mahmood del Festival di Sanremo, ai più giovani.

Le parole di Blanco

Durante il collegamento video con l'evento CuoriConnessi, Blanco ha spiegato: "La prima cosa che vi lega le mani è mandare foto private. È una cosa che fanno tutti. Non bisogna farlo perché si è oggetti di ricatto. Meglio fare l'amore dal vivo, se c'è davvero un sentimento. Episodi spiacevoli in rete? Mi dà un po' più fastidio quando si indaga troppo nella vita privata delle persone. Ora sto facendo un lavoro dove mi espongo. Sono uno che certe cose ama tenerle riservate, è bellissimo tenere riservato le cose. Pensate che brutto se tutti sapessero tutto di voi".

Che cos'è CuoriConnessi

La sesta edizione di CuoriConnessi vede la polizia di Stato in prima linea per la sensibilizzazione contro il Cyberbullismo. CuoriConnessi è anche un libro, legato al progetto. Una raccolta di storie toccanti che ci aiutano ad avere una visione più ampia della tecnologia e della vita. Le storie di adolescenti raccontate dalla loro voce e dal loro sguardo attraverso le parole di chi li conosce. Con le testimonianze di genitori, insegnanti e di Polizia di Stato. Uno strumento di confronto a disposizione di tutti gli insegnanti che credono nell’importanza della tecnologia e del suo corretto utilizzo. Il libro è disponibile gratuitamente in versione cartacea presso tutti i punti vendita Unieuro e in versione digitale sul sito ufficiale CuoriConnessi e nei principali store online.