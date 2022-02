Federica Calemme smentisce le voci su Alex Belli: “Non gli ho mai mandato foto, voleva incontrarmi” Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, Federica Calemme smentisce le voci su di lei e Alex Belli, spiegando di non avergli mai mandato sue foto. Il rapporto con Gianmaria Antinolfi invece procede a gonfie vele.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Federica Calemme continua a dire la sua su alcuni concorrenti ed ex concorrenti del reality. Ospite di Casa Chi con Rosalindà Cannavò, la showgirl napoletana ha parlato del suo rapporto con Gianmaria Antinolfi, che ha finalmente potuto riabbracciare fuori dalle mura di Cinecittà, e di quello con Alex Belli, che è pronto a rimettersi in gioco ancora una volta.

Federica Calemme fa chiarezza su Alex Belli

Federica racconta di aver sentito alcune indiscrezioni riguardo a un presunto due di picche ricevuto da Alex, che lei smentisce categoricamente. In più, nega anche tutti i rumors secondo cui avrebbe mandato delle sue foto all'agenzia dell'attore/fotografo e lui le avrebbe scartate. "Non ho mai mandato delle mie foto a lui. Non sono mai stata la sua musa", racconta la showgirl, aggiungendo anche: "Anzi lui su Instagram mi segue, mi ha scritto. Ho le chat, voleva incontrarmi a Milano per fotografarmi ma non ci è risuscito".

Il rapporto con Gianmaria Antinolfi

Se Federica smentisce i rumors con Alex Belli, diversa è la situazione con Gianmaria. La coppia nata nella casa del GF ha attraversato momenti di alti e bassi, ma lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere pare a tutti gli effetti che il loro rapporto stia procedendo a gonfie vele. Si sono incontrati a Napoli, dove sono stati paparazzati a passeggiare mano nella mano, e stanno trascorrendo molto tempo insieme. La showgirl ammette che tra loro all'interno del reality ci sono stati "solo baci", momenti di tenerezza sotto le coperte, ma nulla di più. E della prima notte lontana da Cinecittà con Gianmaria svela qualcosa, ma senza entrare troppo nei dettagli: "Ci siamo incastrati perfettamente".