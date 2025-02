Bianca Guaccero: “Da Ballando al PrimaFestival, adesso sogno di rifare un varietà come Fantastico”

video suggerito

Bianca Guaccero è stata una delle ospiti della diretta Instagram di Fanpage.it di mercoledì 12 febbraio. La conduttrice del PrimaFestival sta vivendo un momento d'oro della sua carriera, come ha raccontato: "La vita è fatta di cicli, non è che è arrivato tutto adesso. Ho fatto 20 anni di fiction sempre per Rai1, ho co-condotto il Festival nel 2008, ho lavorato nelle prime serate. Sicuramente vengo da un periodo meno fortunato dopo un periodo molto fortunato. Nella vita io non do mai nulla per scontato". Sul Sanremo di Carlo Conti: "L'ho apprezzato tantissimo perché la centralità è tornata tutta sulla musica".

"Il PrimaFestival è il più seguito della storia"

"Abbiamo rotto il ghiaccio da qualche giorno ed eravamo forse un pochino più rilassati rispetto a Carlo perché andiamo già in onda da un po'", racconta Bianca Guaccero. "Siamo stati l'aperitivo di questo Festival e siamo tutti quanti molto felici per i risultati che incredibilmente stiamo ottenendo che pare siano i più alti rispetto a tutta la storia del PrimaFestival. Questo ci inorgoglisce ancora di più. È stato un premio gigante da parte delle persone per noi. Essere qui, ancora di più, prima ancora che iniziasse il Festival non era facile. Ad oggi possiamo dire che l'abbiamo vinta".

"Vengo da un periodo meno fortunato dopo uno molto fortunato: la vita è fatta a cicli"

Una soddisfazione che arriva dopo un periodo di alti e bassi, come lei stessa ammette:

La vita è fatta di cicli, non è che è arrivato tutto adesso. Ho fatto 20 anni di fiction sempre per Rai1, ho co-condotto il Festival nel 2008, ho lavorato nelle prime serate. Sicuramente vengo da un periodo meno fortunato dopo un periodo molto fortunato. Nella vita io non do mai nulla per scontato. È un bel momento e m lo godo come se fosse l'ultimo. Io l'ho raccontato in conferenza stampa. Quando si è più grandi, si gode il momento in maniera diversa. Crescendo si perdono persone importanti, impari a prendere la giusta distanza da tutto.

Il 2024 perfetto di Bianca Guaccero

Il 2024 si sta rivelando particolarmente fortunato per la conduttrice, che inanella un successo dopo l'altro

Da Ballando in poi, c'è stato un exploit. Ballando ha fatto numeri da capogiro. Dalla strada al palco ha chiuso con un record personale del programma e anche questo PrimaFestival sta facendo record di ascolti. Non voglio prendermi questa responsabilità, ma mi sono trovata in contesti che in questo momento stanno brillando. L'entusiasmo e l'amore che ho per questo lavoro e la gratitudine nei confronti della gente, che ti permette di fare questo lavoro, non potevano che destinare questi programmi a persona più grata. Forse, ecco, stanno succedendo una dietro l'altra queste cose. Qualcuno potrebbe aver paura di ritrovarsi la Guaccero anche nel frigorifero. Non mi sento però di essere arrivata, sento che ho appena cominciato. Mi dovete sopportare ancora.

Bianca Guaccero sulle possibili scelte e sul futuro: "Dire no a un programma? Lo puoi fare, ma mutui e bollette non si pagano da soli. È difficile quando conti su te stessa, dato che sono una mamma single. Ma nella vita ho sempre contato su me stessa. Si può attendere, ma sono le scadenze che non attendono te. Credo che a breve costruiremo con chi di dovere il prossimo futuro. Adesso si fanno i palinsesti per l'anno prossimo, ora siamo concentrati a Sanremo". Su come è cambiato Sanremo: "In un ventennio cambiano i gusti musicali, la musica, cambiano le scelte. Vedo tra i giovani un proliferare di talenti incredibili. Quello che più mi ha colpito è che i ragazzi più giovani hanno una sicurezza quando sono sul palco che io per prima non ho ancora acquisito. Hanno presenza scenica. Sono diversi. Sono forse più abituati a esporsi. Questa cosa l'ammiro. È un valore aggiunto, perché superano l'ostacolo dell'emozione che ti travolge. Sono delle spade, sono dritti e perfetti. Io mi sento sempre piccola".

Il sogno del varietà: "Vorrei riportare in tv lo spettacolo di una volta"

Adesso Bianca Guaccero sogna in grande e vuole un varietà tutto suo:

Ora mi piacerebbe continuare a imparare il mestiere nell'intrattenimento. Il quotidiano è stata un'esperienza bellissima che ha fortificato il rapporto con la gente e con il pubblico. Ad oggi, vorrei costruire io qualcosa. Sogno al massimo per realizzare la metà. Il mio massimo sarebbe di rivedere in televisione, come spettatore, il varietà di una volta. Non un'operazione amarcord, ma un recupero di tutto quello che è stata la nostra prerogativa: i Fantastico, i Milleluci. Avevamo baluardi della tv che erano i varietà. Ora c'è più reality che spettacolo. Vorrei rivedere lo spettacolo, inteso come intrattenimento puro. Uno show legato a musica, ballo, i one man show, i one woman show, il teatro, le gag. Sono cresciuta con il Trio, con la Carrà, con Fiorello. Aspettavo il sabato sera per Stasera pago io, aspettavo Fiorello, aspettavo Panariello. Vorrei rivedere quello. Se lo facessi io, sarebbe il massimo.

Il rapporto con Giovanni Pernice

Sul rapporto con Giovanni Pernice, il ballerino è venuto a trovarla a Sanremo ma solo per 48 ore: "Giovanni ha impegni teatrali in Inghilterra, difficilmente viene a trovarmi nei miei impegni. Aveva dei giorni liberi e lui è venuto per 48 ore, senza dormire. È andato via alle 4 e 30 del mattino. Non è che l'ho voluto tenere a latere, ma quando è arrivato ci siamo mostrati. È una storia nata sotto i riflettori, mica lo devo nascondere". Uno spettacolo con lui: "Mi piacerebbe coinvolgerlo anche come direttore artistico di un progetto mio. Non voglio fare la coppia per forza. Però, siccome al di là del fatto che sia un mio compagno, lo stimo lavorativamente parlando. Per me l'amore nasce proprio dalla stima. Mi piacerebbe costruire uno spettacolo teatrale insieme a lui, sicuramente".