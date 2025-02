video suggerito

Antonella Clerici a Sanremo 2025: “Dato che so di sugo”, la frecciata a Ligabue che poi smentì il suo rifiuto Nel corso della prima serata del Festival, Antonella Clerici ha lanciato una frecciatina contro Luciano Ligabue. La co-conduttrice in passato aveva raccontato che il cantante aveva rifiutato di partecipare al Sanremo del 2010 condotto da lei. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonella Clerici ha approfittato della prima serata del Festival di Sanremo per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. La co-conduttrice della kermesse canora è stata protagonista di un siparietto in cui, al fianco di Gerry Scotti e Carlo Conti, ha offerto delle trofie al pesto al pubblico dell'Ariston. Poco prima di distribuire la pietanza, si è lasciata andare ad una battutina che ha rievocato un episodio raccontato a Belve e che ha come protagonista il cantante Luciano Ligabue.

Antonella Clerici: "Dato che so di sugo, ecco le trofie al pesto"

"Dato che io so di sugo, ecco delle trofie al pesto". Con questa battuta Antonella Clerici ha presentata al Teatro Ariston alcuni piatti di pasta. Il riferimento è a un episodio raccontato dalla co-conduttrice nella puntata di Belve in onda martedì 23 aprile 2024. Clerici, infatti, aveva rivelato il nome del cantante che non volle andare al Sanremo condotto da lei nel 2010 perché "sapeva troppo di sugo":

A me l'hanno riferito. Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse. Era Ligabue. È un cantante che io amavo moltissimo e quando mi hanno detto questa cosa, io ci sono rimasta così male. Io lo immaginavo rock, pensavo che lui sapesse di sugo. Pensavo che sapevamo tutti e due di sugo. Lo immaginavo un bel maschione, anche un po' rozzo e ci sono rimasta male due volte.

La risposta di Ligabue ad Antonella Clerici

Poco dopo la messa in onda della puntata di Belve, era arrivata la risposta di Luciano Ligabue. Il cantante aveva pubblicato un video in cui negava di aver mai detto quella frase: "Cara la mia Antonella no, ovviamente non ho mai detto che tu sappia di sugo è davvero una cosa troppo assurda". Poi aveva spiegato il perché non accetta di partecipare al Festival: "Ho detto di no alla tua edizione di Sanremo per lo stesso motivo per cui ho detto di no a diverse altre edizioni di Sanremo in cui mi hanno invitato, cioè perché mi mette tensione e mi piace fare musica in contesti in cui mi sento più rilassato".