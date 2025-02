video suggerito

Anna Dello Russo e Selvaggia Lucarelli, lite su Damiano David: "Se mi interrompete non vengo più" Nella seconda puntata del DopoFestival, la giornalista di moda si prende la scena e parlando di Damiano David con Selvaggia Lucarelli e Alessandro Cattelan, a un certo punto "sbrocca": "Se mi interrompete ancora me ne vado".

Anna Dello Russo è un personaggio chiambrettiano. Sembra uscita direttamente da uno dei programmi del conduttore torinese, e forse ci è passata nel passato tra Markette, Chiambretti c'è e La repubblica delle donne. Nella seconda puntata del DopoFestival, la giornalista di moda si prende la scena e parlando di Damiano David con Selvaggia Lucarelli e Alessandro Cattelan, a un certo punto "sbrocca": "Se mi interrompete ancora me ne vado, faccio come ha fatto Marcella Bella".

"Damiano abbatte i generi", "Io lo vedo maschile": scintille tra Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo

La giornalista esperta di moda entra in studio facendo una sfilata con Rkomi, poi parla di Damiano David e si ritrova in disaccordo con Selvaggia Lucarelli: "Lui è fluido, abbatte i generi". "Io lo vedo sempre molto maschile, ma se lo dici tu", replica Selvaggia Lucarelli. Ovviamente, la giudice di Ballando con le stelle ammette: "Sto scherzando, Anna". Ma la giornalista di moda non coglie:

Oggi non ho sense of humour, perché mi hanno detto che non si capisce quando parlo e mi sono innervosita. Cerco di essere più chiara e sintetica possibile, ma se non mi fate parlare io mi alzo e me ne vado. Faccio come ha fatto Marcella Bella.

La cantante, però, era andata via da scaletta e non perché in disaccordo con i personaggi del programma.

Il commento ai look di Rkomi e Rocco Hunt

Arriva l'intervento di Alessandro Cattelan a ‘sedare' uno dei punti di forza del DopoFestival: "Sarebbe un colpo di scena incredibile. Ma parliamo dei look dei nostri ospiti". Il clima si distende, e il segmento scivola via tra le analisi di outfit di Rkomi e Rocco Hunt. Anna Dello Russo, ormai tornata nel suo elemento, commenta con entusiasmo lo stile di Rkomi mentre non appare colpita dal look di Rocco Hunt: "Street style, non mi convince, però ha coolness".