Amici Full Out stasera in tv: la scaletta del concerto degli allievi e chi sono i conduttori Stasera, martedì 20 giugno, su Italia1 va in onda Amici Full Out, il concerto che ha come protagonisti gli allievi dell’ultima edizione di Amici. Alla conduzione Nicolò De Vitiis e la ballerina Isobel Kinnear. Ecco la scaletta e gli ospiti dell’evento, che si è tenuto lo scorso 11 giugno a Roma.

A cura di Elisabetta Murina

Questa sera, martedì 20 giugno, su Italia1 va in onda Amici Full Out, il concerto che ha come protagonisti gli allievi dell'ultima edizione di Amici. L'appuntamento è a partire all 21.20. Lo spettacolo si è tenuto lo scorso 11 giugno a Rock in Roma, all'Ippodromo delle Cappannelle. Alla conduzione Nicolò De Vitiis e la ballerina Isobel Kinnear, arrivata in finale, affiancati da Giulia Stabile. Sul palco, per l'occasione, sono stati allestiti dei banchi che ricordano quelli della Scuola. Presenti tutti gli allievi, dai cantanti Wax, Aaron, Cricca e Angelina ai ballerini Alessio, Maddalena, Mattia, Megan e tanti altri.

La scaletta del concerto speciale degli allievi di Amici

I ragazzi di Amici si sono esibiti sul palco allestito all'Ippodromo delle Cappannelle, offrendo al pubblico presente e agli spettatori da casa uno spettacolo all'insegna della musica e del talento. Gli allievi, compreso il vincitore Mattia Zenzola e gli altri finalisti, hanno ballato e cantato più di una volta nel corso della serata, anche in compagnia di alcuni ospiti. Ad aprire le danze è stato proprio il vincitore di questa edizione. Ecco la scaletta completa del concerto:

Mattia, Trumpets

Angelina, Voglia di Vivere

Alessandra Celentano ospite

Wax, Turista per sempre

Samu, Mamacita

Aaron, Universale

Maddalena, Anche fragile

Cricca, Just the way you are

Lorella Cuccarini intervista Giulia Stabile e Isobel

Lorella Cuccarini e Olly , La notte vola

Federica, Scivola

Tommy Dali e NDG, Miss

Ramon, Pakita

Piccolo G , Acquario

Vincenzo de Lucia imita Maria De Filippi

Megan, Crazy in love

Niveo, Scarabocchi

Isobel e Gianmarco, Dancing in the moonlight

Mattia e Umberto, Human

Angelina, 9 maggio

Gianmarco , Las Vegas

Federica, Proud Mary

Isobel, Be Italian

Wax, Laurea ad Honorem

Maddalena, Nera

Lorella Cuccarini e Cricca, Se mi guardi così

Lorella Cuccarini e Isobel

Alessio, Fire On Fire

Piccolo G , Hai delle isole negli occhi

Ramon, Schiaccianoci

Niveo, Ma che freddo fa

Arisa canta Non vado via

NDG, Fuori

Samu, Cenere

Tommy Dali , Finisce bene

Megan, Bon apetite

Aaron, Somebody to love

Wax, Anni 70

Maddalena, This is me

Angelina, Ci pensiamo domani

Mattia e Benedetta, Crazy little thing called love

Olly, Farei tutto con te

Gli ospiti ad Amici Full out stasera su Italia Uno

Oltre agli allievi dell'ultima edizione di Amici, durante la serata ci saranno anche numerosi ospiti, che in passato sono passati dal programma e non solo. Tra questi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Arisa, coach di ballo e di canto del talent, poi il cantante Olly (ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con il brano Polvere) e l'imitatore Vincenzo De Lucia, celebre per suoi personaggi come Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e tanti altri.

Chi sono i conduttori di Amici Full Out 2023

I conduttori dell'evento Amici Full Out sono Nicolò De Vitiis e Isobel Kinnear. La ballerina è reduce dall'ultima edizione del talent di Maria De Filippi, dove è arrivata in finale e si è classificata al secondo posto nella categoria ballo, dopo il vincitore Mattia Zenzola. Ha 19 anni, è originaria dell'Australia e il suo talento è stato notato fin da subito dalla maestra Alessandra Celentano, ma anche dalla giuria di esperti. Nicolò De Vitiis invece è un conduttore televisivo e inviato de Le Iene dal 2013. In passato ha presentato il Giffoni Film Festival per tre volte, oltre che numerosi altri eventi, come Battiti Live.