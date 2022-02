Amadeus: “Il Presidente Mattarella mi ha telefonato per l’omaggio a Sanremo” Il conduttore di Sanremo racconta in conferenza stampa della telefonata ricevuta da Sergio Mattarella, con grande emozione: “Un momento che non dimenticherò mai”.

A cura di Andrea Parrella

La dedica di Sanremo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato uno dei momenti significativi della terza serata. Il conduttore ha voluto omaggiare il Presidente, che proprio ieri ha giurato alla camera per la sua seconda elezione a Capo dello Stato. L'Orchestra della Rai ha intonato "Grande, grande, grande" per salutare Mattarella con uno dei più grandi classici della storia della musica italiana, in riferimento all'ultima esibizione dal vivo di Mina.

Il racconto di Amadeus in conferenza stampa

In conferenza stampa Amadeus ha dichiarato ai giornalisti di aver ricevuto la telefonata di Sergio Mattarella: "Ho ricevuto la telefonata dal presidente Mattarella, se non avessi visto il prefisso 06 e la voce della persona che lo ha annunciato, avrei pensato a uno scherzo". Il direttore artistico ha proseguito parlando dei contenuti della conversazione:

Ha seguito il Festival di ieri sera, si è complimentato e ha ringraziato per l'omaggio che lo ha commosso. Lo abbiamo fatto con il cuore. Ha avuto piacere a ricordare quella serata bellissima alla Bussola per l'ultimo concerto di Mina, che abbiamo citato per la Grande grande grande che gli abbiamo dedicato.

Amadeus: "Non dimenticherà mai questa telefonata"

Il riferimento è all'ultimo concerto dal vivo di Mina, nel 1978, a Bussoladomani, un evento che ha fatto storia ed è rimasto nella memoria di molti appassionati di musica e dell'artista che, da molti anni, si è ritirata dalle scene pubbliche. Amadeus ha quindi parlato delle sensazioni vissute nei minuti di conversazione con il Presidente: "Non la dimenticherò mai, avrei voluto registrarla per farla ascoltare ai nipoti. È stato emozionante anche il tono di affetto, diretto, di semplicità di questo grande uomo. Questa è la sensazione che ho percepito parlando con il Presidente".