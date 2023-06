Amadeus: “Condurrò il Festival di Sanremo 2024, nessuno mi ha messo paletti. In Rai sono felice” Amadeus conferma che condurrà il Festival di Sanremo 2024. In una lunga intervista rilasciata a Gente, ha parlato anche dell’amore che lo lega alla moglie Giovanna Civitillo e ha confidato da dove nasce la sua ipocondria.

A cura di Daniela Seclì

Amadeus ha rilasciato un'intervista al settimanale Gente, nella quale ha fugato ogni dubbio circa il fatto che condurrà il Festival di Sanremo 2024. Il conduttore ha anche precisato che nessuno gli starebbe imponendo che direzione dare alla nuova edizione della kermesse canora:

Certo che farò Sanremo 2024! Non ho mai pensato di non farlo, al mio amico Ciuri (Fiorello, ndr) piace scherzare! E nessuno mi ha mai parlato di paletti da rispettare. […] Che stagione è questa in Rai? In 25 anni le stagioni cambiano e cambiano a seconda dei dirigenti, dei direttori di rete. Io mi sento un uomo Rai, qui sto bene e sono felice di esserci. La Rai mi ha valorizzato in assoluto, mi ha dato l'occasione di fare le cose più importanti della mia carriera.

L'amore con la moglie Giovanna Civitillo

Amadeus ha parlato anche dell'amore che lo lega alla moglie Giovanna Civitillo: "Siamo totalmente complementari. Giovanna è la mia metà perfetta, per me è fondamentale averla accanto". E ha aggiunto che se lei è "razionale e precisina", lui è più "impulsivo". Così, sono riusciti a migliorare l'uno l'approccio alla vita dell'altro:

Grazie a lei ho imparato a ponderare di più e a lei ho insegnato a buttarsi con maggiore leggerezza nelle cose. Condividere e confrontarci su tutto ci rende più completi, più forti. Le nostre non sono due vite parallele che proseguono insieme, ma è un'unica vita che ha sempre puntato lontano.

L'ipocondria e i 60 anni

Amadeus ha ammesso di essere ipocondriaco. In un mondo ideale, avrebbe "un medico in casa" per fugare ogni suo dubbio quando sente che c'è qualcosa che non va. Sembra che questo timore risalga a quando il conduttore aveva 7 anni. Rimase isolato a lungo in ospedale perché gli venne diagnosticata la nefrite: "Ricordo ancora nitidamente che un medico non aveva capito la gravità della situazione e un altro, invece, mi salvò la vita facendomi ricoverare all'istante. […] Certe cose lasciano un segno indelebile". Oggi Amadeus ha 60 anni e a riguardo ha dichiarato: