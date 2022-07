“Amadeus a Londra per incontrare alcune attrici da inserire nel cast di Sanremo 2023” Stando al settimanale Oggi, Amadeus sarebbe volato a Londra per “incontrare alcune attrici da inserire nel cast” della prossima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico della kermesse musicale vorrebbe quindi anche uno (o forse più) ospiti internazionali.

A cura di Elisabetta Murina

Anche se manca ancora qualche mese all'inizio del Festival di Sanremo 2023, continuano a rincorrersi le voci sugli ospiti, internazionali e non, che saliranno sul palco dell'Ariston il prossimo febbraio. Dopo l'ipotesi Britney Spears e Lady Gaga alla kermesse musicale, pare che ora Amadeus sia volato a Londra per incontrare alcune note attrici da inserire nel cast. Di chi potrebbe trattarsi?

Amadeus alla ricerca di nuovi ospiti per Sanremo 2023

Stando a quanto si legge sul settimanale Oggi, il direttore artistico di Sanremo 2023 sarebbe "fuggito a Londra per incontrare alcune attrici da inserire nel cast fisso della kermesse musicale". Per il momento non è trapelato ancora nessun nome, ma pare sempre più evidente l'intenzione di Amadeus di portare un respiro internazionale alla prossima edizione del Festival, in questo caso con una "nota attrice britannica". Continua a farsi strada anche l'ipotesi di Birtney Spears e quella di Lady Gaga come ospiti al fianco del conduttore.

I co-conduttori e le voci sugli ospiti a Sanremo 2023

Per il momento sono due le presenze confermate con sicurezza al fianco di Amadeus, che ne ha dato notizia durante il TG1: Chiara Ferragni e Gianni Morandi. Il nome dell'imprenditrice digitale, che sarà al suo fianco nella serata d'apertura e in quella di chiusura, ha suscitato parecchi commenti, alcuni di disapprovazione e altri che invece hanno accolto positivamente la notizia. Anche Gianni Morandi, come la compagna d'avventura, ha accettato subito l'invito e si è collegato in diretta al TG1 indossando uno smoking: "Ho pensato che hai fatto tre Festival straordinari, di grandi successi, ma anche molto impegnativi, faticosi. Tu nel 2023 avrai già compiuto 60 anni e quindi hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano forte, energica, giovane e quindi hai chiamato me"