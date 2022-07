“Vieni, ci inventiamo delle cose simpatiche”: così Amadeus ha convinto Morandi a condurre Sanremo Gianni Morandi ha raccontato il contenuto della telefonata che Amadeus gli ha fatto, per proporgli di condurre insieme il Festival di Sanremo 2023.

A cura di Daniela Seclì

Gianni Morandi si prepara a partecipare al Festival di Sanremo 2023. L'artista, che lo scorso anno era in gara con la canzone Apri tutte le porte e si è classificato terzo, nella prossima edizione calcherà il palco dell'Ariston accanto ad Amadeus. Insieme a lui, infatti, condurrà tutte le serate della kermesse canora. Ecco come è nata l'idea di fare questa esperienza insieme.

La proposta di Amadeus a Gianni Morandi

Gianni Morandi ha rilasciato un'intervista al programma di R101 "Facciamo finta che", condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. L'artista era già stato al timone del Festival di Sanremo nel 2011 con Belén Rodriguez ed Elisabetta Canalis e nel 2012 con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova. Poi, è arrivata la proposta di Amadeus. Tornare a condurre il Festival nel 2023:

Mi ha sorpreso moltissimo la telefonata di Amadeus di una ventina di giorni fa. Mi ha detto: ‘Sai che mi è venuta un'idea, perché non vieni anche tu? Facciamo la conduzione insieme, ci inventiamo delle cose simpatiche’ e io mi sono lasciato trascinare perché amo Sanremo. Vediamo cosa succede.

Maurizio Costanzo ha dato un'idea a Gianni Morandi e Amadeus

Maurizio Costanzo, allora, ha proposto a Gianni Morandi un'idea che potrebbe attuare nella settimana sanremese che, ricordiamo, si protrarrà dal 7 all'11 febbraio: “Ma pensa se tu, Gianni Morandi, andassi in una casa a seguire Sanremo insieme a una famiglia”. L'artista ha detto di trovarla una bella idea: "Me la scrivo". Carlotta Quadri ha aggiunto: “Sarebbe bello magari uscire da una casa davanti all'Ariston e arrivare sul palcoscenico". Gianni Morandi ha assicurato che parlerà di queste idee ad Amadeus ed è sicuro che al conduttore piaceranno: “Guardate che questa me la segno. È una bellissima idea, la proporrò ad Amadeus che sicuramente la accetterà. Glielo dico”.