video suggerito

Alessandro Cattelan co-conduttore della finale di Sanremo, l’annuncio a sorpresa di Carlo Conti Nel corso della conferenza stampa di Sanremo Giovani, Cattelan aveva appena risposto a una domanda dicendo che forse non avrebbe mai condotto il festival. Conti è intervenuto comunicandogli in diretta la notizia: sarà co-conduttore della serata del sabato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non solo Sanremo Giovani, Alessandro Cattelan sarà co-conduttore del Festival di Sanremo nella serata finale del festival, al fianco di Carlo Conti. Ad annunciarlo proprio il direttore artistico, in occasione della conferenza stampa di presentazione del talent in onda su Rai2 che decreterà i concorrenti che arriveranno a calcare il palco dell'Ariston come Nuove Proposte.

Cattelan: "Forse non farò mai Sanremo, sono troppo di nicchia"

L'annuncio di Conti è arrivato dopo una domanda della stampa a Cattelan in merito alla sua candidatura eterna alla conduzione del Festival, una sorta di destino al quale è stato sempre indirizzato. Con molta franchezza il conduttore si è voluto smarcare da questa narrazione con queste parole: "Se mi chiedi saresti in grado a fare Sanremo forse sì, se mi chiedi se sia la persona più adatta forse no. Perché per fare Sanremo serve una persona che sia molto brava e larga, Carlo ha entrambe queste caratteristiche. Io credo di saper fare il mo lavoro ma anche di essere un po' di nicchia, che non vuol dire essere sfigato, la nicchia a volta è anche una scelta, un modo di comunicare ed essere sinceri verso se stessi. Questo lo dico anche per uscire un po' dall'equivoco per cui ogni volta che faccio qualcosa viene sempre un po' svilita perché si è sempre in attesa di Sanremo. Io forse Sanremo non lo farò mai, anche se non si devono mettere limiti a quello che accadrà, ma si può fare un bel lavoro anche senza necessariamente fare Sanremo".

Quindi Cattelan ha proseguito così: "Come dicevo prima, ho fatto tante cose che mi hanno dato soddisfazione. L'altro giorno ho presentato l'evento di presentazione delle ATP Finals, che è un evento internazionale e mi hanno chiamato. Insomma, Sanremo non è il punto di arrivo, è una cosa che se succederà sarà bellissimo, perché è un evento molto importante, ma non è detto che succeda e vorrei uscire un po' da questo schema secondo cui si faccia tutto per fare Sanremo".

L'annuncio a sorpresa di Carlo Conti

A questo punto è intervenuto Carlo Conti, che ha voluto aggiungere un commento legandosi anche a Fabrizio Frizzi: "Sanremo non è fondamentale per la carriera di un conduttore, posso dire che Sanremo non è fondamentale. C'è un collega, amico, scomparso, qulche anno fa, che non ha mai fatto il Festival ma al suo funerale c'era una folla che valeva dieci Sanremo". Quindi ha annunciato: "Posso dire che quest'anno Cattelan salirà sul palco di Sanremo. Il venerdì sarai co-conduttore". Il presentatore affiancherà quindi Conti nella serata finale del sabato.