video suggerito

Alessandra Celentano al DopoFestival con Cattelan, secondo volto Mediaset a Sanremo Alessandra Celentano sarà ospite al DopoFestival, durante la settimana di Sanremo. La maestra di danza, affiancherà Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli, commentando le esibizioni della serata. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra i momenti più attesi di Sanremo 2025, oltre alle esibizioni dei cantanti c'è senza dubbio il ritorno del DopoFestival, voluto da Carlo Conti e condotto da Alessandro Cattelan. Notizia dell'ultima ora vede una nuova presenza nel parterre di ospiti che accompagneranno lo showman in questa nuova avventura, si tratta di Alessandra Celentano.

Alessandra Celentano al DopoFestival

La maestra di danza più famosa della tv, nota per i suoi giudizi tranchant, la sua schiettezza e talvolta anche la sua durezza nell'esprimere giudizi in merito alle esibizioni degli allievi della scuola di Canale 5, è chiamata a giudicare anche le performance canore delle voci che si contenderanno la vittoria del festival della canzone italiana. Si tratta del secondo volto Mediaset che quest'anno vedremo a Sanremo, dopo Gerry Scotti, co-conduttore della prima serata insieme al direttore artistico della kermesse, Carlo Conti e ad Antonella Clerici. Da martedì 11 febbraio, quindi, Alessandra Celentano si unirà al parterre dei personaggi che, insieme a giornalisti e i cantanti stessi, parleranno di quanto accaduto sul palco dell'Ariston.

Il DopoFestival di Alessandro Cattelan

Con l'aggiunta di Alessandra Celentano, le personalità che animeranno il DopoFestival non solo saranno tutte al femminile, ma daranno vita al fior fiore di commenti, tra il serio e il faceto, che daranno quel brio ad un contenitore creato appositamente per stemperare la tensione della diretta e della serata. Accanto alla maestra di danza, infatti, ci saranno Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo che, non mancheranno di essere schiette e pungenti nelle loro manifestazioni. Il conduttore, d'altronde, ha le idee ben chiare e ha già annunciato che ci saranno momenti di gioco e anche di musica, con le esibizioni della band che sarà presente ad ogni appuntamento.