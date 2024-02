A che ora inizia e finisce la quarta serata del Festival di Sanremo 2024 Gli orari di inizio e di fine della quarta serata di Sanremo 2024, oggi venerdì 9 febbraio, condotta da Amadeus e Lorella Cuccarini. Ad esibirsi stasera i 30 Big in gara che si cimenteranno sul palco dell’Ariston con duetti e cover: ecco quando inizia e finisce il Festival stasera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 si terrà venerdì 9 febbraio. La kermesse canora condotta da Amadeus è ormai in dirittura d'arrivo. La coconduttrice sarà Lorella Cuccarini. La puntata avrà inizio alle ore 20:40 su Rai1. Sarà una lunga notte. Gli spettatori, infatti, assisteranno alle esibizioni di tutti e 30 i Big in gara che porteranno sul palco delle cover . Dunque, nella scaletta della quarta serata di Sanremo 2024 ci saranno gli attesissimi duetti.

A che ora inizia la quarta serata di Sanremo

Come sempre, la serata sarà preceduta da Prima Festival. A partire dalle 20:30, l'appuntamento quotidiano con Paola e Chiara, Daniele Cabras e Mattia Stanga che raccontano il dietro le quinte del Festival di Sanremo 2024 con tantissimi ospiti. La quarta serata della kermesse canora avrà inizio alle ore 20:40. La puntata sarà condotta da Amadeus e Lorella Cuccarini. Non mancheranno gli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston, tra cui uno particolarmente atteso dagli spettatori.

A che ora finisce la quarta serata di Sanremo

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024, in onda venerdì 9 febbraio, prevede l'esibizione di tutti e 30 i Big in gara. Dunque, la puntata non finirà prima delle 2:00. Lo ha annunciato Amadeus in conferenza stampa. Tra gli ospiti che prenderanno parte alla puntata anche il cast della serie Mameli. Inoltre, in piazza Colombo si esibirà Arisa. E poi, sulla nave Costa Smeralda, l'attesissima performance di Gigi D'Agostino. La serata decreterà il vincitore della gara delle cover e poi, come di consueto, lascerà la linea a Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari per una nuova puntata in diretta di Viva Rai2…Viva Sanremo. Il programma di Fiorello sarà disponibile anche in replica alle ore 07:00, il giorno seguente su Rai2.