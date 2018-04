E' stata beccata mentre rubava una crema antirughe in un supermercato. Per questo Cristina Cifuentes, 53 anni e da molti considerata l'astro nascente della politica spagnola e del partito popolare del premier Rajoy, si è dimessa da governatrice della regione di Madrid. Il video che testimonia l'episodio risale al 2011 ma è stato pubblicato solo questa mattina, mercoledì 25 aprile, sul quotidiano online di destra OkDiario. Tuttavia, la donna era già nell'occhio del ciclone da circa un mese, dopo essere stata accusata di avere ottenuto irregolarmente nel 2012 con firme falsificate un master dell'Università Rey Juan Carlos I.

La governatrice, che finora era riuscita a non affondare con lo "scandalo del master", ha annunciato le dimissioni per "proteggere la famiglia", parlando di un "errore involontario" e di un "malinteso", vale a dire quei cosmetici non li aveva rubati ma erano finiti tra le sue mani per sbaglio. "Ha fatto ciò che doveva fare", ha commentato il premier spagnolo Rajoy, di cui la Cifuentes veniva considerata l'erede alla guida del governo iberico, mentre all'interno del partito, il Pp, alcuni hanno pensato che tutta la faccenda sia stata architettata da altri compagni della stessa ala. Nel video si vede la governatrice mettere nella propria borsa una crema anti-età per un valore complessivo di 40 euro. "Ogni mia azione, tutta la mia vita è in gioco", si è difesa la donna, che ha anche aggiunto di essere "vittima di un linciaggio".