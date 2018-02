Nonostante il caso rimborsopoli con la scoperta di alcuni parlamentari che non hanno versato i rimborsi parlamentari sul fondo per il microcredito, il MoVimento 5 Stelle sembra rimanere saldamente in testa, almeno secondo i sondaggi elettorali in vista del 4 marzo. Il M5s si attesta al 27%, saldamente davanti a tutti gli altri partiti, con il Pd solamente al 22,4%. Ma la coalizione più forte resta nettamente quella del centrodestra che rimane vicina alla soglia del 40%, pur non sembrando in grado di raggiungerla.

Il MoVimento 5 Stelle perde lo 0,2% nelle ultime due settimane, un calo quasi irrilevante per il sondaggio di Euromedia Research realizzato il 12 febbraio, quando il caso dei rimborsi ha iniziato a emergere con più chiarezza, anche se solo negli ultimi due giorni si è realmente capito quale sia l'entità del buco nei rimborsi. Diversamente, secondo l’istituto Piepoli (sempre per Porta a Porta) il calo del M5s è più marcato, perdendo lo 0,5%. Netto invece il calo del Pd che, secondo Euromedia, perde l’1,4% in due settimane, in seguito anche agli episodi di Macerata. I dem si attestano ora al 22,4%. Per Piepoli invece il crollo del Pd è meno netto e il partito guidato da Matteo Renzi potrebbe raccogliere il 25% dei consensi.

Nella coalizione di centrosinistra in calo anche Civica Popolare (0,5%) e Insieme (0,7% per Euromedia, 1% per Piepoli). Cresce invece +Europa con Bonino che secondo entrambi i sondaggi arriverebbe almeno al 2%. Ma in generale per Euromedia la coalizione di centrosinistra sarebbe ora sotto al M5s, fermandosi al 26% dei voti. Per l’istituto Piepoli invece il centrosinistra a guida Pd sarebbe al 29,3%.

Non cede voti il centrodestra che secondo Euromedia nel complesso cresce dello 0,2% passando al 38,6%. Lieve calo per Forza Italia al 17,5% con Lega (14,1%) e Fratelli d’Italia (4,8%) in leggera crescita. Secondo Piepoli il centrodestra si attesta invece al 36,5% dei consensi ma in costante aumento, soprattutto per Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Torna a crescere Liberi e Uguali, secondo Euromedia al 6,1% (+0,4%), mentre in base al sondaggio Piepoli il partito guidato da Pietro Grasso si fermerebbe al 6%. In aumento invece CasaPound allo 0,8%. Alto il tasso di indecisi e astenuti, attualmente al 30,6% per Euromedia e al 29% per Piepoli.