Non solo le intenzioni di voto: l’ultimo sondaggio realizzato da Swg per il Tg La7, trasmesso durante la serata di lunedì 15 aprile, evidenzia anche il parere degli italiani sulla situazione economica del Paese. Ed è evidente la preoccupazione di gran parte degli intervistati. L’83% delle persone a cui è stato chiesto un parere si dice preoccupato per l’andamento dell’economia italiana. In particolare, è molto preoccupato il 30%, mentre è abbastanza preoccupato il 53% del campione. Al contrario, poca preoccupazione da parte solamente del 13% degli intervistati. Infine, sembrano essere del tutto tranquilli, dicendosi “per nulla preoccupati”, gli altri rispondenti al sondaggio, ovvero il 4% del totale.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, si segnala qualche variazione rispetto alla settimana precedente. In particolare, crescono le forze di maggioranza che compongono il governo, mentre torna a perdere qualche consenso il Pd del neo-segretario Nicola Zingaretti. Si consolida il primato della Lega che passa dal 31,8% della scorsa settimana al 32,3% registrato nel sondaggio di questa settimana di Swg. Il Carroccio mantiene circa dieci punti percentuali di vantaggio sugli inseguitori, a partire dagli alleati di governo del Movimento 5 Stelle. I pentastellati salgono dal 22% della scorsa settimana al 22,5% di oggi, sorpassando nuovamente il Pd e continuando così nel testa a testa con i dem, con continui sorpassi e contro-sorpassi.

Il Partito Democratico perde lo 0,4%, forse anche a causa delle notizie sull’inchiesta in Umbria sul mondo della sanità che oggi ha anche portato alle dimissioni della presidente di Regione Catiuscia Marini. Ora i dem sono al 21,5%. Dietro rimane stabile Forza Italia, all’8,9%, mentre Fratelli d’Italia perde lo 0,1% passando dal 4,9% al 4,8%. In leggera salita troviamo invece la lista che si presenterà alle elezioni europee formata da +Europa e Italia in Comune: passa dal 3,1% al 3,3%. La Sinistra rimane invece stabile al 2,9%, mentre la nuova lista Europa Verde (finora non rilevata) si attesta all’1,2%.