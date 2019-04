Domani scatta il termine per la consegna delle liste per il voto del 26 maggio: a 40 giorni dalle elezioni europee, per il rinnovo del Parlamento Ue, oggi sono state presentate le cinque candidate capolista della formazione Europa Verde, nata dall'unione tra Possibile e Verdi. La conferenza stampa si è svolta all'aperto, in un luogo simbolo per la lotta alla criminalità organizzata: l'evento elettorale si è tenuto in via Veneto 90 davanti al Café de Paris, sequestrato negli anni scorsi dalla DIA, perché il locale aveva legami con la ‘ndrangheta. Le liste non sono state presentate in uno spazio chiuso, per dare un messaggio preciso: la politica deve essere fatta tra la gente, non al chiuso dei Palazzi. Lo slogan scelto da Europa Verde, "Non c'è un Pianeta B, non c'è una lista B" risponde alla necessità di affrontare la questione ambientale: non esistono soluzioni alternative, bisogna agire con urgenza.

Quasi la metà dei candidati sono donne (36 sui 76 complessivi). Come avevamo anticipato in un precedente articolo, in campo ci sarà Pippo Civati, fondatore di Possibile. E alla fine ha sciolto la riserva anche Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi. Ma le capolista sono tutte donne: Elena Grandi (portavoce nazionale dei Verdi), Silvia Zamboni, Annalisa Corrado, Eliana Baldo e Nadia Spallitta. "Siamo i volti di un'Europa ecologista, progressista e visto il numero di donne, femminista – ha spiegato Annalisa Corrado.

Qualche novità, come Mario Canino, che nel 2016 si era presentato per il M5s alle ‘Comunarie' a Roma come consigliere comunale, ma era stato espulso dal Movimento per una precedente militanza in un altro partito che, secondo i vertici 5S, non era stata dichiarata. E ancora l'ex Cinque Stelle Marco Affronte, che è stato anche eurodeputato uscente degli Europeans Grrens. "In Italia è difficile far capire quanto sia importante avere dei parlamentari europei attivi, presenti, propositivi – ha detto Affronte – Le decisioni ‘di Bruxelles', come impropriamente le definiamo, non calano dall'alto, ma sono il frutto di un confronto e varie votazioni, in cui e' necessario dare voce alle proprie idee – ha spiegato – noi di Europa Verde vogliamo essere quelli che dicono che una crescita infinita in un mondo finito è impossibile senza sfociare nello sfruttamento, della terra e degli uomini. Vogliamo essere quelli che si oppongono all'uso folle di pesticidi, all'agroindustria degli OGM, ai finanziamenti pubblici alle fonti fossili".

