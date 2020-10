Roger Lynn Holliman, un uomo di 64 anni condannato per aver abusato sessualmente delle sue nipoti minorenni, è stato trovato morto in carcere. Il corpo dell'anziano – sulle cui cause del decesso non è ancora stata fatta chiarezza – è stato scoperto martedì presso un penitenziario del Mississipi. Le autorità devono ancora stabilire se è deceduto per cause naturali, se si è suicidato o è stato assassinato. Holliman ha abusato delle sue nipoti nel 2014 e nel 2015, ma è stato dichiarato colpevole solo nel febbraio del 2019 e arrestato pochi mesi dopo. Tre delle sue nipoti sono state vittime di abusi, una delle quali all'epoca aveva appena otto anni.

Il giudice Angel Myers McIlrath aveva condannato il pedofilo a 40 anni di carcere dichiarando che gli abusi subiti dalle nipoti erano stati "inimmaginabili". "La violenza sessuale sui bambini ruba loro l'innocenza e li traumatizza per il resto della loro vita", ha detto McIlrath. "Spero che questa condanna rappresenti un messaggio per i pedofili: sappiano che non se la caveranno abusando dei nostri bambini." Holliman è stato condannato per due capi d'accusa dopo essersi dichiarato colpevole e aver confessato i crimini. Le forze dell'ordine hanno detto che condurranno un'autopsia che determinerà la causa e le modalità della morte.