in foto: Lily Gibson (GoFundMe).

Quella che doveva essere una semplice vacanza si è trasformata in tragedia per una famiglia inglese: Lily Gibson, di soli 3 anni, è morta molto probabilmente dopo essere stata avvelenata dal paracetamolo che le era stato prescritto dai medici di una clinica in Turchia, dove si trovava in viaggio insieme ai genitori, Lisa e Chris. Il decesso della piccola si è verificato nell'agosto del 2018 ma in questi giorni è in corso il processo per chiarire le cause della sua morte. Lily si trovava in un resort a quattro stelle di Mugla quando la mamma e il papà hanno notato uno strano ingiallimento della sua pelle, sintomo di un principio di ittero. Dopo essere stata trattenuta in ospedale, le è stato prescritto un medicinale a base di paracetamolo, ma le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate fino alla morte, verificatisi nella loro camera d'albergo.

Stando a quanto riferito nel corso dell'udienza, la bambina potrebbe aver avuto dei danni letali al fegato dopo che le era stata prescritta una dose eccessiva di paracetamolo. Ma si tratta ancora di ipotesi. Il professor Robert Forrest, medico legale, ha affermato che la patologa pediatrica Marta Cohen, che ha analizzato gli organi di Lily dopo che erano stati trasportati in aereo in Gran Bretagna, non è stata in grado di determinare la causa della morte. Tuttavia, ha espresso riserve riguardo alla medicina che le è stata somministrata dai medici turchi. "La bimba ha chiaramente avuto un problema al fegato – ha sottolineato ancora Forrest – e quello che faremo è ricostruire esattamente tutto quello che è successo in Turchia, se davvero le è stata data una dose eccessiva di paracetamolo. Non siamo sicuri che sia questo il motivo della morte, ma stiamo lavorando per dare una risposta ai dubbi dei genitori".

La bambina, dopo essersi sentita male, ha trascorso 6 ore al pronto soccorso dove è stata collegata d una flebo prima di essere dimessa. Poi le è stata prescritta una terapia per la reidratazione a base di magnesio e un farmaco equivalente a Calpol. Non è chiaro cosa abbia avuto la bambina. Per questo gli avvocati della famiglia hanno anche chiesto di avere dei rapporti sulla pulizia dell'albergo dove alloggiavano per capire se abbia potuto contrarre un'infezione batterica come E. coli o salmonella, alla base del suo malessere. Tutte informazioni, queste, che serviranno nel corso del processo ad accertare la verità sulla tragedia. "Per noi resta inspiegabile quanto successo – ha detto un parente al Daily Mail -. Lily era una bambina felice e sana. Perdere un figlio è terribile, se ciò accade mentre si è in vacanza, in un momento di gioia, è peggio".