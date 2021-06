Investiti da un'auto e feriti, sono rimasti insieme in ospedale l'uno accanto all'altro dandosi la mano fino all'ultimo respiro del 20enne morto per le gravi lesioni riportate, è la terribile storia di Shakur Pinnock e Chanté Hoosang, due fidanzati di 20 e 19 anni rimasti coinvolti in un terribile incidente stradale a Wolverhampton, nelle West Midlands inglesi, il 12 giugno scorso. Entrambi presi in pieno da un un'auto mentre erano in sella a uno scooter, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dove però per il ventenne la situazione clinica è apparsa subito molto più grave.

Il ventenne Shakur Pinnock ha subito un grave trauma cranico nella collisione con l'auto ed è finito in coma. A quel punto la fidanzata 19enne Chanté Hoosang ha chiesto di potergli tenere la mano fino all'ultimo respiro e i medici hanno acconsentito trasportandolo il suo letto accanto al suo fidanzato prima che il giovane morisse venerdì scorso. Un incontro commovente immortalato da una fotografata diffusa dalla famiglia in cui si vede che lei, ferita e bendata, gli tiene la mano mentre lui giace privo di sensi attaccato ai macchinari.

Anche la ragazza, passeggera dello scooter elettrico su cui entrambi viaggiavano, è rimasta gravemente ferita nell'impatto e rimane ricoverata in ospedale ma è in condizioni stabili e non è in pericolo di vita. "Perdere la sua anima gemella è stato per lei totalmente devastante, Shak è stata l'unica persona in grado di portare il sorriso più grande sul viso di mia nipote, era raggiante quando c'era lui. L'ha fatta ridere come nessun altro avrebbe potuto fare, con lui era davvero felice e per questo sarò eternamente grata a Shak" ha dichiarato ai media locali la zia della 19enne che ha subito già due operazioni e dovrà rimanere in ospedale ancora a lungo.